Camminare fa bene, ma i muscoli vogliono di più: perché la forza conta con l’età

Per anni abbiamo guardato soprattutto il peso sulla bilancia. Ma con l’avanzare dell’età c’è un dato che merita almeno la stessa attenzione: quanto muscolo riusciamo a conservare.

Il peso corporeo, da solo, racconta infatti solo una parte della storia. Due persone possono pesare allo stesso modo e avere una composizione corporea molto diversa, con differenti proporzioni di massa muscolare, massa grassa, massa ossea e acqua.

Con il passare degli anni la massa muscolare tende progressivamente a ridursi, mentre può aumentare quella grassa, soprattutto se diminuiscono attività fisica e allenamento. È uno dei motivi per cui proteggere forza e muscoli diventa una scelta importante per mantenere autonomia e qualità della vita.

Muscoli e salute metabolica

Il muscolo scheletrico svolge un ruolo rilevante nell’utilizzo del glucosio. L’attività fisica regolare e il mantenimento di una buona massa muscolare contribuiscono a una migliore sensibilità all’insulina e al controllo metabolico.

Non è quindi soltanto una questione estetica. Allenare i muscoli significa lavorare anche su uno dei principali tessuti coinvolti nella gestione degli zuccheri da parte dell’organismo.

Muscoli e salute delle ossa

Gli esercizi contro resistenza e le attività con carico esercitano sulle ossa una sollecitazione utile al mantenimento della loro robustezza. Con l’età questo aspetto diventa particolarmente importante, anche in relazione alla prevenzione della fragilità ossea.

Forza significa autonomia

Alzarsi da una sedia, salire le scale, portare le borse della spesa, camminare in sicurezza: gesti apparentemente banali che dipendono molto dalla forza muscolare.

Quando questa diminuisce, anche le attività quotidiane possono diventare progressivamente più difficili. Conservare forza significa quindi conservare indipendenza.

Equilibrio e prevenzione delle cadute

La perdita di forza e funzionalità muscolare può incidere anche sull’equilibrio e sulla capacità di reagire a un inciampo o a una perdita improvvisa di stabilità.

Con l’avanzare dell’età il problema non è soltanto “avere meno muscoli”, ma ciò che questa perdita può comportare nella vita reale: minore sicurezza nei movimenti, maggiore difficoltà a recuperare l’equilibrio e maggiore vulnerabilità alle cadute.

Quando la perdita muscolare diventa sarcopenia

Il declino di massa, forza e funzionalità muscolare associato all’età può arrivare a configurare la sarcopenia, una condizione che merita attenzione e valutazione professionale.

Una minore quantità di tessuto muscolare può inoltre accompagnarsi a una riduzione del dispendio energetico e favorire, insieme ad altri fattori, un progressivo aumento della massa grassa.

Camminare è importante, ma può non bastare

Camminare resta una delle attività più semplici e utili per mantenersi attivi, soprattutto quando viene praticata con regolarità. Ma, da sola, può non fornire uno stimolo sufficiente per preservare o aumentare forza e massa muscolare.

Per questo, compatibilmente con età, condizioni fisiche e stato di salute, è utile affiancare al movimento quotidiano esercizi di forza o contro resistenza, costruiti in modo graduale e adatto alla persona.

Anche l’alimentazione ha un ruolo importante. Un apporto adeguato di energia e proteine deve però essere valutato sulla base delle caratteristiche individuali e, quando necessario, con l’aiuto di professionisti sanitari.

La bilancia resta uno strumento utile. Ma dopo una certa età la domanda più interessante potrebbe non essere soltanto “quanto peso?”, bensì “quanta forza sto conservando?”. Perché il numero dei chili dice qualcosa. La capacità di alzarsi, camminare, reggersi bene sulle gambe e continuare a fare le cose di ogni giorno ne dice parecchio di più.