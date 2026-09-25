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Gian Marco Ferrari nuovo difensore della S.S. Arezzo
Gian Marco Ferrari è un nuovo giocatore dell’Arezzo: il difensore classe 1992 ha firmato fino al 30 giugno 2027.

Arezzo, arriva Gian Marco Ferrari: esperienza da Serie A per blindare la difesa

Il club amaranto ha ufficializzato il tesseramento del difensore classe 1992, legato all’Arezzo fino al 30 giugno 2027. In carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Sampdoria, Sassuolo e Salernitana e vanta anche una presenza con gol in Nazionale. Indosserà il numero 67.

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Arezzo, arriva Gian Marco Ferrari: esperienza da Serie A per blindare la difesa

Il club amaranto ha ufficializzato il tesseramento del difensore classe 1992, legato all’Arezzo fino al 30 giugno 2027. In carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Sampdoria, Sassuolo e Salernitana e vanta anche una presenza con gol in Nazionale. Indosserà il numero 67.

L’Arezzo mette esperienza e centimetri al centro della difesa.

La società amaranto ha ufficializzato il tesseramento di Gian Marco Ferrari, difensore classe 1992, che ha firmato fino al 30 giugno 2027. Ferrari arriva da svincolato e sarà subito a disposizione dello staff tecnico.

Il curriculum è di quelli che, almeno sulla carta, non hanno bisogno di grandi presentazioni: tanta Serie A, esperienza in Serie B e maglie importanti come quelle di Sampdoria, Sassuolo e Salernitana.

Nel corso della sua carriera Ferrari ha anche collezionato una presenza con la Nazionale italiana, impreziosita da un gol. Ad Arezzo indosserà la maglia numero 67.

Un innesto che porta al Cavallino soprattutto esperienza, letture difensive e abitudine a categorie superiori. Roba che, in difesa, raramente guasta. Specialmente quando gli avversari cominciano a correre verso la porta e non c’è più tempo per consultare il manuale d’istruzioni.

Adesso toccherà al campo dire quanto Ferrari potrà incidere davvero sull’Arezzo. Il curriculum è pesante, ma come sanno bene i tifosi amaranto, i curriculum non marcano l’attaccante al novantesimo: lì servono ancora le gambe.

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