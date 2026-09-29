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Bradi Pit Firulì firulà, vignetta di Giuseppe Scapigliati
“Firulì firulà”, una vignetta di Giuseppe Scapigliati dalla serie Bradi Pit.

FIRULì FIRULà

Una farfalla, un bradipo e una domanda esistenziale sulla brevità della vita. Giuseppe Scapigliati torna con Bradi Pit, dove persino una chiacchierata nel bosco può finire malissimo.

Giuseppe Scapigliati
By Giuseppe Scapigliati

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FIRULì FIRULà

Una farfalla, un bradipo e una domanda esistenziale sulla brevità della vita. Giuseppe Scapigliati torna con Bradi Pit, dove persino una chiacchierata nel bosco può finire malissimo.

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Giuseppe Scapigliati
Giuseppe Scapigliati Grafico professionista, innamorato cultore sin da ragazzino delle strisce umoristiche, è apparso con le sue prime tavole su riviste storiche come Il Mago e Comix e l’agenda Smemoranda. Oggi, mischiando il gusto per il disegno con la maestria acquisita nei programmi di grafica vettoriale traccia e colora con un computer la striscia "Vincenzina" e, ultimo arrivato, del bradipo "Bradi Pit". Dilapida gran parte dei suoi averi nell’acquisto indiscriminato di strisce originali con il sogno di realizzare un giorno un piccolo museo delle comic strip a Bibbiena.

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