FIRULì FIRULà
Una farfalla, un bradipo e una domanda esistenziale sulla brevità della vita. Giuseppe Scapigliati torna con Bradi Pit, dove persino una chiacchierata nel bosco può finire malissimo.
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FIRULì FIRULà
Una farfalla, un bradipo e una domanda esistenziale sulla brevità della vita. Giuseppe Scapigliati torna con Bradi Pit, dove persino una chiacchierata nel bosco può finire malissimo.
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