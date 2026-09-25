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Arezzo Wave celebra i quarant’anni del festival ad Arezzo
Arezzo Wave compie quarant’anni. Mauro Valenti annuncia che, secondo l’organizzazione, il Comune di Arezzo non concederà contributi e non sarà presente con il proprio logo.

Arezzo Wave, arriva la risposta della Fondazione. Valenti: “Ghosting istituzionale”

Mauro Valenti annuncia la sorpresa a 48 ore dall’inizio delle celebrazioni: «È la prima volta in quarant’anni». Il festival va avanti comunque. Evidentemente, per le nozze di rubino, niente regalo

Gino Perticai
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Arezzo Wave, arriva la risposta della Fondazione. Valenti: “Ghosting istituzionale”

Mauro Valenti annuncia la sorpresa a 48 ore dall’inizio delle celebrazioni: «È la prima volta in quarant’anni». Il festival va avanti comunque. Evidentemente, per le nozze di rubino, niente regalo

Aggiornamento: dopo la pubblicazione dell’articolo è arrivata la risposta ufficiale della Fondazione Guido d’Arezzo, alla quale Mauro Valenti ha replicato.

Arezzo Wave compie quarant’anni e, stando a quanto annunciato da Mauro Valenti, il Comune di Arezzo ha deciso di celebrare l’importante anniversario con un regalo particolarmente originale: niente logo e niente contributo.

Dopo quarant’anni, del resto, trovare un regalo che sorprenda è difficile. Palazzo Cavallo, almeno secondo la ricostruzione di Valenti, ce l’avrebbe fatta.

«Il Comune di Arezzo per la prima volta nei 40 anni del festival non sarà presente con il proprio logo e non darà alcun contributo ad Arezzo Wave Love Festival», aveva scritto il fondatore della manifestazione.

Adesso, però, è arrivata anche una risposta ufficiale.

Con una lettera datata 25 settembre, la presidente della Fondazione Guido d’Arezzo Natalie Dentini comunica che il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 21 settembre, ha esaminato la documentazione trasmessa dalla Fondazione Arezzo Wave Italia.

Qui la lettera integrale della Fondazione Guido d’Arezzo [leggi il PDF]

Secondo il CdA, tuttavia, non sarebbero stati disponibili «gli elementi basilari e fondamentali per una valutazione dell’iniziativa».

La conclusione è conseguente: «In assenza di qualsiasi elemento utile alla valutazione, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che non è previsto un contributo in questa sede».

La Fondazione Guido d’Arezzo lascia comunque aperta la porta a eventuali future richieste, purché accompagnate dalla documentazione ritenuta necessaria.

Una spiegazione che Mauro Valenti contesta.

Il fondatore di Arezzo Wave sostiene infatti che nei mesi precedenti ci sarebbero state numerose interlocuzioni con Comune e Fondazione proprio in vista del quarantennale.

«Ci siamo visti un sacco di volte», racconta Valenti. «Ci avevano detto che ci avrebbero fatto fare il murale, poi ci hanno detto che non era più possibile. Ci hanno portato a vedere la galleria d’arte contemporanea per fare la mostra di Arezzo Wave».

Valenti riferisce inoltre di aver scritto già tra luglio e agosto al sindaco chiedendo un incontro per affrontare l’organizzazione dei quarant’anni del festival e racconta di aver sollecitato più volte una risposta.

Secondo la sua ricostruzione, era stata fissata inizialmente una scadenza all’8 settembre. In quella data, racconta, gli sarebbe stato comunicato che una decisione sarebbe arrivata il 21 settembre, giorno della riunione del Consiglio di amministrazione.

«Poi il 21 non mi hanno risposto e non si sono fatti trovare», dice Valenti, che sintetizza la vicenda con una definizione decisamente poco burocratica: «Ghosting istituzionale».

Insomma, da una parte la Fondazione Guido d’Arezzo sostiene di non aver avuto a disposizione elementi sufficienti per valutare la richiesta. Dall’altra Valenti sostiene che il quarantennale fosse oggetto da mesi di incontri, proposte e interlocuzioni.

Due ricostruzioni che, almeno al momento, non coincidono.

E il punto diventa quindi molto semplice: capire quale documentazione sia stata formalmente presentata da Arezzo Wave, quali elementi la Fondazione Guido d’Arezzo considerasse mancanti e se tali carenze siano state comunicate agli organizzatori prima della decisione finale.

Nel frattempo il festival va avanti.

Valenti ringrazia volontari, lavoratori, artisti, enti e privati che hanno sostenuto l’iniziativa e promette: «Sarà un’edizione indimenticabile».

E a questo punto c’è da credergli: quarant’anni di festival, la musica, gli artisti e pure il carteggio istituzionale a pochi giorni dal via.

Mancano giusto i fuochi d’artificio.

Ma per quelli, prima di accenderli, sarà meglio controllare se nel modulo manca qualche allegato.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.

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Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.

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