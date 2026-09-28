A Romena il Terzo Paradiso diventa umano: il 4 ottobre l’opera collettiva per San Francesco

Domenica 4 ottobre Romena diventa il palcoscenico di un’opera collettiva dedicata agli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. La Biennale Europea d’Arte Fabbrile invita cittadini e visitatori a partecipare alla realizzazione di un Terzo Paradiso “umano”, ispirato al celebre simbolo di Michelangelo Pistoletto.

A meno di un mese dall’inaugurazione dell’opera in ferro realizzata dai mastri fabbri in occasione del cinquantesimo della Biennale d’Arte Fabbrile, questa volta saranno le persone, unite per mano, a disegnare fisicamente il simbolo tra il Castello e la Pieve di San Pietro a Romena, nel Comune di Pratovecchio Stia.

L’iniziativa mette in relazione il messaggio francescano di fraternità e attenzione al rapporto tra uomo e natura con i temi del Terzo Paradiso, opera che richiama la ricerca di un nuovo equilibrio tra il mondo naturale e quello costruito dall’uomo.

Al centro anche il concetto di “pace preventiva” caro a Pistoletto: una pace da costruire quotidianamente attraverso incontro, dialogo e responsabilità condivisa, prima che le tensioni si trasformino in conflitto. Il Terzo Paradiso umano vuole dare una forma concreta e visibile proprio a questo principio.

Il programma prende il via alle 10 con il ritrovo al Castello di Romena, da dove partirà un cammino collettivo verso la vicina Pieve. Alle 11.30, nell’Auditorium della Fraternità di Romena, è prevista la presentazione del progetto con i rappresentanti del Comune di Pratovecchio Stia, della Fondazione Pistoletto Cittadellarte, i curatori di Hexisart e don Luigi Verdi, fondatore e responsabile della Fraternità di Romena.

Alle 12, nel campo della lavanda presso la Pieve, i partecipanti si uniranno per comporre il Terzo Paradiso umano. Sarà possibile prendere parte all’iniziativa anche raggiungendo direttamente la Pieve per quell’ora.

Nel pomeriggio, alle 16, è prevista una seconda realizzazione del Terzo Paradiso con i bambini delle scuole sul “cammino di San Francesco”, nella frazione di Ama. L’iniziativa, promossa con l’Istituto Comprensivo Alto Casentino e Seeds APS, rientra in un percorso di educazione civica dedicato ai valori della pace.

L’evento è promosso nell’ambito delle attività della Biennale Europea d’Arte Fabbrile con il Comune di Pratovecchio Stia, la Fondazione Pistoletto Cittadellarte e Hexisart.

Informazioni: per partecipare al Terzo Paradiso umano è possibile scrivere a ferrostia@gmail.com. Per prenotare il pranzo a Romena previsto alle 13 è possibile inviare un SMS o un messaggio WhatsApp al 366 3052558.