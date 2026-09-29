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Treno regionale sulla linea ferroviaria Firenze-Arezzo
Sulla linea Firenze-Arezzo proseguono rallentamenti, cancellazioni e limitazioni dopo l’incidente del 25 settembr

Firenze-Arezzo, il treno va piano: i pendolari invece continuano a correre

Dopo lo svio del merci del 25 settembre, resta il rallentamento tra Pontassieve e Rignano. Cancellazioni e limitazioni anche il 29 e 30 settembre, mentre il ritorno alla normalità è previsto entro il 6 ottobre.

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Firenze-Arezzo, il treno va piano: i pendolari invece continuano a correre

Dopo lo svio del merci del 25 settembre, resta il rallentamento tra Pontassieve e Rignano. Cancellazioni e limitazioni anche il 29 e 30 settembre, mentre il ritorno alla normalità è previsto entro il 6 ottobre.

Sulla Firenze-Arezzo la circolazione è ripresa, ma con calma. Molta calma. Quella tipica delle situazioni in cui tecnicamente tutto funziona, purché non si abbia troppa fretta di arrivare.

Dopo l’incidente ferroviario del 25 settembre, tra Pontassieve e Rignano resta infatti un rallentamento di circa un chilometro sul binario in direzione Firenze. La limitazione dovrebbe restare in vigore fino a martedì 6 ottobre, quando è previsto il graduale ritorno alla piena offerta commerciale.

Tradotto dal ferroviario all’italiano: i treni passano, ma alcuni vengono cancellati, altri limitati e i pendolari fanno quello che fanno da sempre, cioè consultano orari, applicazioni, tabelloni e probabilmente anche l’oroscopo.

All’origine dei disagi c’è lo svio di un carrello di un treno merci avvenuto venerdì 25 settembre tra Pontassieve e Sant’Ellero. Il convoglio ha urtato un treno Regionale diretto verso Montevarchi. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma l’incidente ha provocato danni all’infrastruttura e una lunga serie di ripercussioni sulla circolazione.

RFI ha lavorato al ripristino della linea, sostituendo circa un chilometro di binario. La circolazione è tornata attiva, ma nel tratto interessato rimane una riduzione di velocità necessaria per completare gli interventi.

E così, per martedì 29 e mercoledì 30 settembre, Trenitalia ha previsto una nuova riprogrammazione dei Regionali.

Sono interessati otto collegamenti:

  • il 18831 Firenze Campo Marte-Montevarchi è cancellato tra Pontassieve e Montevarchi; alternativa il 18757;
  • il 18833 Prato Centrale-Montevarchi è cancellato tra Pontassieve e Montevarchi; alternativa il 18761;
  • il 18836 Montevarchi-Vernio è cancellato tra Montevarchi e Pontassieve; alternativa il 18756;
  • il 18840 Montevarchi-Prato Centrale è cancellato tra Montevarchi e Pontassieve; alternativa il 18758;
  • il 18837 Pistoia-Montevarchi è cancellato tra Pontassieve e Montevarchi; alternativa il 18769;
  • il 18841 Prato Centrale-Montevarchi è cancellato tra Pontassieve e Montevarchi; alternativa il 18771;
  • il 18844 Montevarchi-Pistoia è cancellato tra Montevarchi e Pontassieve; alternativa il 18766;
  • il 18846 Montevarchi-Pistoia è cancellato tra Montevarchi e Pontassieve; alternativa il 18770.

Per chi viaggia tra Arezzo, Valdarno e Firenze il consiglio è quindi quello ormai consolidato dalla tradizione: controllare il treno prima di uscire di casa, ricontrollarlo mentre si esce di casa e magari controllarlo ancora una volta quando si arriva in stazione.

Il ritorno alla normalità è previsto entro il 6 ottobre.

Sempre che, nel frattempo, la normalità ferroviaria non decida di spostarsi su un altro binario.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.

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