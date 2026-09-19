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Persona in meditazione all’aperto, immagine simbolica del rapporto tra spiritualità e benessere
Immagine simbolica sul rapporto tra spiritualità e benessere. Foto: Sage Friedman / Unsplash.

Dalla materia allo spirito: cosa sappiamo davvero su spiritualità, salute e longevità

Dott. Pierluigi Rossi
By Dott. Pierluigi Rossi

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Dott. Pierluigi Rossi

Dalla materia allo spirito: cosa sappiamo davvero su spiritualità, salute e longevità

C’è una parte dell’esperienza umana che la medicina ha a lungo osservato soprattutto ai margini: il bisogno di senso, i valori, le relazioni, la capacità di meditare, sperare, creare e sentirsi parte di qualcosa che supera il singolo individuo.

Su L’Ortica ne avevamo già parlato nel 2024, nell’articolo “Spiritualità determinante di salute e di longevità”. A distanza di oltre due anni vale la pena tornarci, ma con una distinzione necessaria: una cosa è la riflessione filosofica su ciò che chiamiamo “spirito”, un’altra è ciò che la ricerca scientifica riesce effettivamente a misurare.

Spiritualità non significa necessariamente religione

Nella letteratura medica e psicologica contemporanea la spiritualità viene spesso considerata in senso più ampio rispetto alla fede religiosa. Può comprendere la ricerca di significato e di scopo, il rapporto con gli altri, il senso di appartenenza, la dimensione trascendente e, per chi crede, anche la religione.

Questo non significa che la scienza abbia dimostrato l’esistenza di uno “spirito” separato dal corpo. Significa, più semplicemente, che esperienze e pratiche definite spirituali possono essere studiate per i loro rapporti con il benessere psicologico, la qualità della vita, la capacità di affrontare una malattia e alcuni esiti di salute.

Una revisione pubblicata su JAMA nel 2022 ha esaminato la letteratura scientifica disponibile sulla spiritualità nella salute e nelle malattie gravi, concludendo che questa dimensione può avere un posto nell’assistenza centrata sulla persona. Studi e revisioni successive hanno continuato a indagare meditazione, preghiera, pratiche contemplative e sostegno spirituale, trovando in alcuni contesti associazioni favorevoli con ansia, qualità della vita e gestione della malattia. Sono risultati interessanti, ma non autorizzano scorciatoie: associazione non significa automaticamente causa, né la spiritualità può essere presentata come una terapia capace da sola di allungare la vita.

E la longevità?

Anche il rapporto tra spiritualità, religiosità e sopravvivenza è oggetto di studio. Alcune ricerche osservazionali hanno rilevato associazioni tra partecipazione religiosa o dimensione spirituale e minore mortalità in determinati gruppi. Ma entrano in gioco molti fattori difficili da separare: relazioni sociali più solide, minore isolamento, stili di vita, supporto della comunità, condizioni economiche, salute mentale e comportamenti individuali.

Per questo è più corretto dire che la spiritualità può essere una componente del benessere e della vita relazionale, non che sia stato dimostrato un rapporto diretto e universale di causa-effetto con la longevità.

Che cosa dice davvero l’OMS

Qui serve una precisazione importante. La definizione costituzionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità continua a descrivere la salute attraverso il benessere fisico, mentale e sociale, oltre la semplice assenza di malattia.

La possibilità di aggiungere esplicitamente una dimensione spirituale fu discussa già negli anni Novanta, ma quella modifica non è entrata nella definizione costituzionale oggi in vigore.

La spiritualità, però, non è scomparsa dal lavoro dell’OMS. Nel quadro globale dedicato al benessere, sviluppato negli ultimi anni, l’Organizzazione parla di una visione positiva della salute che integra dimensioni fisiche, mentali, psicologiche, emotive, spirituali e sociali. È un passaggio significativo, ma diverso dal dire che l’OMS abbia già riscritto formalmente la propria definizione di salute.

Dalla materia all’esperienza umana

Il cervello, il sistema nervoso, il sistema endocrino e il resto dell’organismo sono fatti di materia e funzionano grazie a processi biologici. Da questa attività emergono pensieri, emozioni, memoria, linguaggio, creatività e relazioni.

Le neuroscienze possono studiare molti correlati biologici della meditazione, dello stress, delle emozioni e delle esperienze spirituali. Possono osservare circuiti cerebrali, risposte del sistema nervoso autonomo, modificazioni ormonali e comportamenti. Non possono invece risolvere con un esame di laboratorio domande filosofiche come che cosa sia lo spirito o se esista una dimensione trascendente indipendente dalla materia.

Possiamo dunque considerare la spiritualità una dimensione dell’esperienza umana, presente anche al di fuori della religione, senza trasformare questa affermazione in una certezza biologica che la ricerca non ha ancora dimostrato.

Dall’io al noi

Il punto forse più concreto riguarda il passaggio dall’io al noi. Dare significato alla propria vita, coltivare relazioni, sentirsi parte di una comunità, dedicare tempo agli altri, meditare o vivere una fede possono avere effetti sul modo in cui affrontiamo stress, solitudine, malattia e invecchiamento.

È qui che spiritualità e salute possono incontrarsi senza bisogno di confondere scienza e metafisica. La prima misura ciò che può essere osservato; la seconda continua a porre domande che accompagnano l’essere umano da sempre.

Noi non siamo soltanto la somma dei nostri organi. Ma proprio perché la materia umana è capace di pensiero, coscienza, relazione e ricerca di significato, resta ancora moltissimo da capire. Ed è probabilmente questa la parte più interessante: continuare a cercare senza trasformare le domande in risposte già confezionate.

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Laureato in Medicina Chirurgia è Specialista in Scienza della Alimentazione, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato Primario presso la ASL di Arezzo, Servizio Sanitario della Toscana, per 22 anni, Direttore della U.O. Direzione Sanitaria della stessa ASL, dove ha creato e diretto Ambulatorio di Nutrizione Clinica. Docente dal 1995 al 2009 di Scienza della Alimentazione presso la Università degli Studi di Siena. Docente (a.c.) presso la Università degli Studi di Bologna. E’ autore di un considerevole numero di ricerche scientifiche pubblicate in riviste italiane ed internazionali. Autore di libri. Ha fondato la Scuola di Alimentazione Consapevole, dirige e insegna in Master e Corsi di Nutrizione Clinica a medici, biologi, farmacisti e personale sanitario in molte città italiane e all’estero. Ha elaborato il Metodo Molecolare (Dieta Molecolare) che supera il calcolo giornaliero delle Calorie, considerato un artefatto scientifico perché il corpo umano utilizza per il suo lavoro metabolico solo energia chimica (ATP) e non certo il calore.

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