Il Calice dal falso Giappone: l’Arezzo almeno reagisce

Cesare Fracassi ci manda il Calice Amaranto da un improbabile “Giappone”, con tanto di foto di Shinjuku-Okinawa: il collegamento è finto, le indicazioni da Formello molto meno.
🍷 Il calice amaranto
Opinioni, impressioni e analisi sul mondo dell’Arezzo calcio viste dalla parte del tifoso. Una rubrica di Cesare Fracassi, tra campo, mercato e passione amaranto.
Trentacinque secondi e l’Arezzo è già sotto. Nel secondo tempo stessa storia: si riparte e arriva un altro gol. Due inizi, due ceffoni, tanto per non perdere l’abitudine.
In mezzo, però, qualcosa si vede. Pattarello ci prova, Gilli pure, il portiere avversario deve metterci del suo. L’Arezzo appare più attento, più ordinato e soprattutto meno rassegnato.
Non sembra una squadra in crisi nera. Dopo i primi gol quasi regalati delle ultime batoste, stavolta almeno ci siamo scrollati qualcosa di dosso.
E, per dirla come si dice dalle nostre parti senza convocare l’Accademia della Crusca, sembra che le palle abbiano reagito.