HomeCronacheSportIl Calice dal falso Giappone: l’Arezzo almeno reagisce
oto di Shinjuku-Okinawa inviata da Cesare Fracassi per fingere di essere in Giappone durante Lazio-Arezzo
Il “collegamento dal Giappone” di Cesare Fracassi: foto vera di Shinjuku-Okinawa, presenza sugli spalti decisamente meno vera.

Il Calice dal falso Giappone: l’Arezzo almeno reagisce

Dalla finta trasferta in Giappone alle vere indicazioni da Formello: l’Arezzo perde 2-0 con la Lazio, parte male nei due tempi ma mostra una reazione e segnali più convincenti

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

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Il Calice dal falso Giappone: l’Arezzo almeno reagisce

Dalla finta trasferta in Giappone alle vere indicazioni da Formello: l’Arezzo perde 2-0 con la Lazio, parte male nei due tempi ma mostra una reazione e segnali più convincenti

Cesare Fracassi ci manda il Calice Amaranto da un improbabile “Giappone”, con tanto di foto di Shinjuku-Okinawa: il collegamento è finto, le indicazioni da Formello molto meno.

🍷 Il calice amaranto
Opinioni, impressioni e analisi sul mondo dell’Arezzo calcio viste dalla parte del tifoso. Una rubrica di Cesare Fracassi, tra campo, mercato e passione amaranto.

Trentacinque secondi e l’Arezzo è già sotto. Nel secondo tempo stessa storia: si riparte e arriva un altro gol. Due inizi, due ceffoni, tanto per non perdere l’abitudine.

In mezzo, però, qualcosa si vede. Pattarello ci prova, Gilli pure, il portiere avversario deve metterci del suo. L’Arezzo appare più attento, più ordinato e soprattutto meno rassegnato.

Non sembra una squadra in crisi nera. Dopo i primi gol quasi regalati delle ultime batoste, stavolta almeno ci siamo scrollati qualcosa di dosso.

E, per dirla come si dice dalle nostre parti senza convocare l’Accademia della Crusca, sembra che le palle abbiano reagito.

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Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.

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