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Tavola con insalata, prosciutto e vino durante un pasto
La qualità e l’equilibrio dell’alimentazione quotidiana incidono sulla salute dell’organismo.

Intestino, fegato e cervello: prima delle medicine, guardiamo cosa mettiamo nel piatto

Fibra, alimenti fermentati, attenzione all'alcol, pesce e movimento: alcune scelte quotidiane indicate dal dott. Pier Luigi Rossi per prendersi cura dell'organismo partendo dall'alimentazione

Dott. Pierluigi Rossi
By Dott. Pierluigi Rossi

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Dott. Pierluigi Rossi

Intestino, fegato e cervello: prima delle medicine, guardiamo cosa mettiamo nel piatto

Fibra, alimenti fermentati, attenzione all'alcol, pesce e movimento: alcune scelte quotidiane indicate dal dott. Pier Luigi Rossi per prendersi cura dell'organismo partendo dall'alimentazione

Nutrire l’intestino, proteggere il fegato e sostenere il cervello. Tre obiettivi diversi che, secondo il dottor Pier Luigi Rossi, hanno un punto di partenza comune: quello che mettiamo ogni giorno nel piatto.

Niente formule miracolose, polverine dal nome impronunciabile o prodotti capaci, secondo la pubblicità, di sistemare in sette giorni ciò che abbiamo maltrattato per vent’anni. Si parte da scelte alimentari molto più normali.

Nutrire l’intestino

L’intestino non è soltanto il posto dove finisce il pranzo della domenica.

È coinvolto in numerosi processi metabolici, immunitari e ormonali e ospita il microbiota intestinale, cioè la complessa comunità di microrganismi che vive nel nostro apparato digerente.

Per Rossi, una delle prime attenzioni deve riguardare la fibra alimentare, presente negli alimenti di origine vegetale: verdura, legumi, cereali integrali e frutta.

L’indicazione proposta è arrivare ogni giorno a circa 30 grammi di fibra, attraverso un’alimentazione varia e prevalentemente vegetale.

Un’altra scelta suggerita è il kefir, alimento fermentato contenente microrganismi vivi. Può essere consumato abitualmente, anche preparandolo in casa con le dovute attenzioni igieniche.

Il punto, insomma, è meno esotico di quanto sembri: il microbiota non chiede necessariamente prodotti con una confezione futuristica. Molto spesso gradisce semplicemente una dieta varia e ricca di alimenti vegetali.

Proteggere il fegato

Sul fegato il discorso diventa ancora più concreto.

Rossi richiama innanzitutto l’attenzione sul consumo di alcol, oltre che sull’eccesso di bevande e alimenti ricchi di zuccheri e su una dieta caratterizzata da troppi grassi saturi.

Salumi, alcuni formaggi, carni grasse e prodotti molto lavorati dovrebbero quindi essere consumati con moderazione nell’ambito di una dieta equilibrata.

Il fegato svolge un ruolo centrale nel metabolismo dell’organismo e l’accumulo eccessivo di grasso al suo interno, la cosiddetta steatosi epatica, merita attenzione.

La steatosi non dipende però da una sola causa: alimentazione, peso corporeo, metabolismo, alcol, farmaci e altre condizioni possono contribuire alla sua comparsa.

Per questo, quando viene diagnosticata, non basta dichiarare guerra alla mortadella per sentirsi assolti: è opportuno parlarne con il proprio medico e intervenire sullo stile di vita complessivo.

Sostenere il cervello

Il terzo capitolo riguarda il cervello.

Rossi richiama l’importanza degli acidi grassi omega-3, in particolare EPA e DHA, presenti soprattutto nei prodotti ittici e coinvolti nella normale struttura e funzione delle membrane cellulari.

Da qui il consiglio di inserire regolarmente il pesce nell’alimentazione settimanale, variando possibilmente le specie consumate.

Le indicazioni del Ministero della Salute suggeriscono, nell’ambito della dieta mediterranea, di consumare pesce almeno due volte alla settimana, privilegiando anche specie ricche di omega-3.

Non occorre quindi trasferirsi su un peschereccio: serve soprattutto continuità nelle abitudini.

E poi bisogna muoversi

Rossi conclude ricordando un elemento che non si compra al supermercato: l’ossigeno.

Il riferimento è all’importanza dell’attività fisica quotidiana, che accompagna l’alimentazione nella tutela della salute.

Mangiare meglio e poi trascorrere l’intera giornata immobili aspettando che broccoli e sgombri facciano tutto il lavoro sarebbe, del resto, chiedere parecchio anche alla dieta mediterranea.

La sintesi resta semplice: più alimenti vegetali, attenzione all’alcol e agli eccessi, pesce con regolarità e movimento.

Nessun alimento salva da solo e nessun singolo comportamento garantisce la salute. Ma le abitudini quotidiane, sommate giorno dopo giorno, possono fare una differenza molto più concreta dell’ennesima promessa miracolosa trovata sui social.

Le informazioni contenute nell’articolo hanno finalità divulgativa e non sostituiscono il parere del medico o di altri professionisti sanitari.
Testo tratto da un intervento pubblicato dall’autore sui social e adattato editorialmente da L’Ortica con autorizzazione.

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Dott. Pierluigi Rossi
Laureato in Medicina Chirurgia è Specialista in Scienza della Alimentazione, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato Primario presso la ASL di Arezzo, Servizio Sanitario della Toscana, per 22 anni, Direttore della U.O. Direzione Sanitaria della stessa ASL, dove ha creato e diretto Ambulatorio di Nutrizione Clinica. Docente dal 1995 al 2009 di Scienza della Alimentazione presso la Università degli Studi di Siena. Docente (a.c.) presso la Università degli Studi di Bologna. E’ autore di un considerevole numero di ricerche scientifiche pubblicate in riviste italiane ed internazionali. Autore di libri. Ha fondato la Scuola di Alimentazione Consapevole, dirige e insegna in Master e Corsi di Nutrizione Clinica a medici, biologi, farmacisti e personale sanitario in molte città italiane e all’estero. Ha elaborato il Metodo Molecolare (Dieta Molecolare) che supera il calcolo giornaliero delle Calorie, considerato un artefatto scientifico perché il corpo umano utilizza per il suo lavoro metabolico solo energia chimica (ATP) e non certo il calore.

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