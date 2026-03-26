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Sonno e intestino

Dott. Pierluigi Rossi
By Dott. Pierluigi Rossi

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Nell’intestino non c’è luce.
C’è il buio totale.

I batteri intestinali non hanno occhi.

Il nostro microbiota intestinale resta lo stesso durante il giorno e la notte?
No. Cambia.

Il microbiota notturno è diverso da quello diurno.
È il cibo a condizionare i batteri intestinali.

Durante il giorno si mangia, e la qualità degli alimenti favorisce specifiche specie batteriche, che contribuiscono a estrarre energia dal cibo.
Durante la notte, invece, non si mangia.

Nel digiuno notturno si sviluppano batteri diversi rispetto al giorno.
Perché?

Perché durante la notte lo stomaco e l’intestino rallentano molto la loro motilità.
L’intestino è quasi fermo.
Per questo motivo, durante la notte non si va in bagno.

I DUE GRANDI GRUPPI DEL MICROBIOTA

I batteri intestinali si dividono in gruppi.
I due principali sono:

  • Firmicutes
  • Bacteroidetes

NOTTE

Durante la notte prevalgono i Bacteroidetes (picco notturno).

Questi batteri:

  • aumentano durante il riposo e il digiuno
  • utilizzano fibre alimentari vegetali
  • producono metaboliti e acidi grassi a catena corta (SCFA)

Gli alimenti vegetali consumati a cena favoriscono questi batteri, principali fermentatori di fibre complesse (MACs).

I metaboliti prodotti — in particolare:

  • acido butirrico
  • acido propionico
  • acido acetico

partono dall’intestino e raggiungono il cervello, fino all’ipotalamo che governa il sonno.

Una scarsa produzione notturna di questi acidi grassi può causare insonnia, espressione di una disbiosi notturna.

GIORNO

Durante il giorno prevalgono i Firmicutes (picco diurno).

Questi batteri:

  • aumentano con l’assunzione di cibo
  • sono coinvolti nei processi di estrazione energetica
  • diminuiscono durante la notte

CONCLUSIONE

Il sonno è profondamente influenzato dall’intestino e dal microbiota notturno.

Per favorire un buon riposo è importante:

  • consumare alimenti vegetali a cena
  • nutrire i batteri “notturni”
  • favorire la produzione di metaboliti che agiscono sul cervello

Sono queste molecole a contribuire alla qualità del sonno… o all’insonnia.

Scriverò ancora sul rapporto tra intestino, microbiota, sonno/insonnia e alimentazione.

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Dott. Pierluigi Rossi
Laureato in Medicina Chirurgia è Specialista in Scienza della Alimentazione, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato Primario presso la ASL di Arezzo, Servizio Sanitario della Toscana, per 22 anni, Direttore della U.O. Direzione Sanitaria della stessa ASL, dove ha creato e diretto Ambulatorio di Nutrizione Clinica. Docente dal 1995 al 2009 di Scienza della Alimentazione presso la Università degli Studi di Siena. Docente (a.c.) presso la Università degli Studi di Bologna. E’ autore di un considerevole numero di ricerche scientifiche pubblicate in riviste italiane ed internazionali. Autore di libri. Ha fondato la Scuola di Alimentazione Consapevole, dirige e insegna in Master e Corsi di Nutrizione Clinica a medici, biologi, farmacisti e personale sanitario in molte città italiane e all’estero. Ha elaborato il Metodo Molecolare (Dieta Molecolare) che supera il calcolo giornaliero delle Calorie, considerato un artefatto scientifico perché il corpo umano utilizza per il suo lavoro metabolico solo energia chimica (ATP) e non certo il calore.
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