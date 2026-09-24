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Riunione in Prefettura ad Arezzo sulla sicurezza del distretto orafo
In Prefettura il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicato alla tutela del comparto orafo aretino.

Oro e sicurezza, il distretto aretino al centro del Comitato in Prefettura

Vertice a Palazzo del Governo con Forze dell’Ordine e rappresentanti del comparto. Focus su videosorveglianza, antintrusione, controllo degli accessi e collaborazione tra imprese e istituzioni.

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Oro e sicurezza, il distretto aretino al centro del Comitato in Prefettura

Vertice a Palazzo del Governo con Forze dell’Ordine e rappresentanti del comparto. Focus su videosorveglianza, antintrusione, controllo degli accessi e collaborazione tra imprese e istituzioni.

La sicurezza del distretto orafo aretino è stata al centro della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta questa mattina dal prefetto di Arezzo Fabrizio Stelo.

All’incontro, ospitato in Prefettura, hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze di Polizia, l’assessore del Comune di Arezzo con delega al comparto orafo, il presidente della Consulta Orafa e il presidente della Camera di Commercio Arezzo-Siena.

Al centro del confronto, la prevenzione dei reati che possono colpire attività produttive, commerciali e logistiche legate al settore orafo, uno dei comparti economici più rilevanti del territorio.

Durante la riunione è stata fatta una ricognizione delle misure di sicurezza già adottate dalle imprese e delle possibili azioni per rafforzarle. Tra gli strumenti esaminati: sistemi di videosorveglianza, dispositivi antintrusione, controllo degli accessi, tracciamento e protezione dei beni, oltre ai protocolli organizzativi interni alle aziende.

Particolare attenzione è stata riservata anche al rapporto tra operatori economici e Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di rendere più rapido lo scambio di informazioni e diffondere pratiche di prevenzione condivise.

Il prefetto Fabrizio Stelo ha sottolineato come la tutela del distretto rappresenti «una priorità condivisa», richiamando la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione e sul rafforzamento delle misure di sicurezza.

«Il distretto orafo aretino costituisce una delle eccellenze produttive più importanti del nostro territorio e un patrimonio economico che merita la massima attenzione», ha dichiarato Stelo.

Secondo quanto emerso dalla riunione, i risultati raggiunti negli ultimi anni sul fronte della prevenzione e del contrasto ai reati sarebbero legati anche alla collaborazione tra istituzioni, Forze di Polizia e imprese. Il percorso, quindi, proseguirà con ulteriori confronti per monitorare l’evoluzione dei fenomeni criminali e individuare nuove soluzioni di tutela.

Un settore dove si lavora con oro, gioielli e valori elevati non può permettersi troppe distrazioni. E infatti, tra telecamere, allarmi e protocolli, il messaggio uscito dalla Prefettura è piuttosto semplice: meglio prevenire prima che inseguire dopo.

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