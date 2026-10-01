Che discoteca era? Gli aretini votano Principe, ma il 2001 non convince nessuno

Una vecchia foto di una discoteca aretina, pubblicata sui social da L’Ortica come semplice indovinello, è diventata in poche ore un piccolo esercizio collettivo di memoria cittadina.

La domanda era semplice: che locale era?

Le risposte, ovviamente, molto meno.

Su Facebook il nome che ricorre più spesso è quello del Principe. Diversi lettori lo indicano senza esitazioni, qualcuno arrivando perfino al “100%”. Altri invece puntano sul Tartana, mentre sono comparsi anche Le Mirage, Bussola Inn e perfino l’AI Club.

Su Instagram il quadro si allarga ancora: qualcuno ricorda il Narciso, qualcun altro il Roxy Rose, mentre il Principe torna comunque tra le risposte.

Ma il vero dubbio riguarda la data.

La foto era stata indicata come scattata nel 2001, ma molti lettori hanno contestato subito l’anno, collocando la scena tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta. Qualcuno ha ipotizzato addirittura una domenica pomeriggio, ricordando la forte presenza di militari nelle discoteche aretine di quegli anni.

Tra i commenti c’è anche chi sostiene di aver riconosciuto un amico nella foto, chi ricorda le serate “in camicia” e chi, con notevole rigore storico, si è concentrato soprattutto sulla sproporzione tra uomini e donne presenti in pista.

La fotografia originale era autentica. La versione inizialmente pubblicata era stata rielaborata con strumenti di intelligenza artificiale per migliorarne qualità, luce e leggibilità. La rielaborazione, però, può aver modificato alcuni dettagli: per questo L’Ortica ha poi pubblicato nei commenti anche l’immagine originale.

E proprio l’originale ha reso il gioco ancora più interessante.

Al momento, dunque, il Principe sembra essere l’ipotesi più citata, ma non esiste una conferma definitiva né sul locale né sull’anno.

Ed è forse questo il bello: una vecchia fotografia, qualche luce da discoteca e decine di aretini che, trent’anni dopo, provano ancora a ricostruire una serata.

Se avete vecchie foto di discoteche, locali, feste, strade, quartieri o momenti di vita aretina, potete inviarcele: L’Ortica sta raccogliendo immagini capaci di raccontare com’era la città e quanto è cambiata.

Perché a volte basta una fotografia un po’ sgranata per far tornare fuori mezza Arezzo.