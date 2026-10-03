HomeCronachePolitica - Istituzioni - SocietàCastiglion Fiorentino, l’assistente sociale resta fuori: entra un vigile. Franceschini si astiene
Palazzo comunale di Castiglion Fiorentino, polemica sulle assunzioni nei servizi sociali
Castiglion Fiorentino, polemica politica sulla programmazione delle assunzioni comunali.

Castiglion Fiorentino, l’assistente sociale resta fuori: entra un vigile. Franceschini si astiene

Redazione
By Redazione

-

Redazione

Castiglion Fiorentino, l’assistente sociale resta fuori: entra un vigile. Franceschini si astiene

A Castiglion Fiorentino il gioco delle sedie, stavolta, si fa con i posti in organico. Secondo quanto denuncia il gruppo consiliare Rinascimento Castiglionese, nella programmazione delle assunzioni la Giunta avrebbe scelto di destinare le risorse a un agente di polizia locale invece che a un assistente sociale. Tradotto dal burocratese: il vigile entra, l’assistente sociale resta sulla soglia.

La contestazione nasce dalla delibera di Giunta n. 191, indicata dal gruppo come l’atto nel quale sarebbe stata formalizzata la scelta. Rinascimento Castiglionese sostiene che, dopo aver chiesto chiarimenti sul futuro della figura dell’assistente sociale, dal sindaco fosse arrivato un richiamo alla “compatibilità di bilancio”. Poi, scavando tra gli atti, il gruppo afferma di aver trovato la risposta che cercava: le risorse sarebbero state indirizzate verso un altro profilo professionale.

Il tema non è soltanto da consiglio comunale con sopracciglio alzato. A livello nazionale, la legge 178/2020 ha fissato come livello essenziale delle prestazioni sociali il rapporto di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti, con un ulteriore obiettivo di servizio di uno ogni 4.000. Il riferimento, secondo le indicazioni ministeriali, riguarda il personale dell’Ambito territoriale sociale e dei Comuni che ne fanno parte.

Rinascimento Castiglionese sostiene che a Castiglion Fiorentino, con circa 12 mila abitanti, operi attualmente una sola unità e accusa quindi l’amministrazione di non aver utilizzato questa occasione per rafforzare il settore sociale. È su questo punto che la polemica diventa politica: per l’opposizione, mentre aumentano le esigenze di anziani, disabili e famiglie in difficoltà, il Comune avrebbe scelto di mettere prima un’altra divisa e dopo un’altra scrivania dei servizi sociali.

E poi c’è l’astensione dell’assessore Franceschini. Sulla delibera, secondo quanto riportato dal gruppo consiliare, Franceschini non avrebbe votato a favore. Un gesto che Rinascimento Castiglionese interpreta come un segnale di dissenso interno alla maggioranza. Non proprio una crisi di governo con i corazzieri al Quirinale, ma abbastanza per far drizzare le antenne della politica castiglionese.

Il gruppo chiede ora all’amministrazione di spiegare come intenda rafforzare l’organico del settore sociale e garantire il raggiungimento degli standard previsti. Domanda legittima, anche perché quando si parla di servizi alle persone la “compatibilità di bilancio” è una formula elegante, ma non porta la spesa a domicilio e non accompagna nessuno a una visita.

Resta quindi da chiarire il punto decisivo: se e con quali strumenti il Comune, insieme all’Ambito territoriale sociale di riferimento, intenda colmare la carenza denunciata dall’opposizione. Perché le delibere passano, le maggioranze cambiano e i comunicati finiscono sotto altri comunicati. Le persone fragili, invece, hanno il brutto vizio di continuare ad avere bisogno dei servizi.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti e dichiarazioni politiche reali. Le contestazioni sulla scelta delle assunzioni e sulla situazione dell’organico sono attribuite al gruppo consiliare Rinascimento Castiglionese.

Articoli correlati

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articolo precedente
Fiera Antiquaria di ottobre ad Arezzo: tra banchi, curiosità e pezzi d’altri tempi
Prossimo articolo
Morte del piccolo Leo all’asilo di Soci, chiuse le indagini: sei indagati per omicidio colposo
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.

Punture scelte

Vannacci e l’ombra del talebano, il secondo capitolo di Paolo Lombardi

Paolo Lombardi -
Dopo la stretta di mano, Paolo Lombardi torna sullo stesso accostamento satirico: Vannacci in divisa e, alle sue spalle, la sagoma di un talebano.

Class 125, la riapertura slitta: «Ci vuole ancora un po’ di pazienza»

Satira civica Redazione -

Futuro Nazionale ad Arezzo prepara il 2027: intanto il futuro è già tutto nell’organigramma

Politica - Istituzioni - Società Gianni Bufaloni -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Da leggere

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕

Le vignette dell’Ortica

Cristiano Romani visto da Lombardi: “Cosa ha sempre da ridere?”

Paolo Lombardi -
Nuova matita di Lambardi per L’Ortica. Stavolta nel mirino della caricatura c’è Cristiano Romani, ritratto con l’immancabile sorriso e accompagnato dalla domanda che l’autore...

Vannacci e l’ombra del talebano, il secondo capitolo di Paolo Lombardi

Satira civica Paolo Lombardi -