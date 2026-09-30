Teatro Petrarca, 30 appuntamenti per la stagione 2026/2027: da Orsini ad Ambra Angiolini

Trenta appuntamenti, grandi nomi della scena italiana e un’attenzione particolare alle nuove generazioni. È la stagione 2026/2027 del Teatro Petrarca di Arezzo, in programma dal 17 novembre al 2 aprile, nata dalla collaborazione tra Comune di Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo e Fondazione Toscana Spettacolo.

La conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale 2026/2027 del Teatro Petrarca di Arezzo.

Il cartellone principale porterà sul palco, tra gli altri, Umberto Orsini, Laura Morante, Ambra Angiolini, Ivana Monti, Fabrizio Gifuni, Massimiliano Gallo, Dino Abbrescia, Claudia Potenza, Vanessa Gravina, Max Malatesta e Pamela Villoresi.

Ad aprire la stagione, il 17 e 18 novembre, sarà Umberto Orsini con “Prima del temporale”, per la regia di Massimo Popolizio. Il 19 e 20 dicembre arriverà Laura Morante con “Insieme”, testo di Fabio Marra dedicato ai legami familiari e al tema della disabilità.

Umberto Orsini in “Prima del temporale”, spettacolo di apertura della stagione del Teatro Petrarca il 17 e 18 novembre.

Il 26 e 27 gennaio sarà la volta di Ambra Angiolini e Ivana Monti ne “La reginetta di Leenane” di Martin McDonagh, mentre il 2 e 3 febbraio Fabrizio Gifuni porterà in scena “Con il vostro irridente silenzio”, lavoro costruito sulle lettere dalla prigionia e sul memoriale di Aldo Moro.

Il 23 e 24 febbraio Massimiliano Gallo sarà protagonista di “Malinconico moderatamente felice”, tratto dai romanzi di Diego De Silva. Il 4 e 5 marzo arriverà “La cosa giusta”, scritto e diretto da Giacomo Ciarrapico, con Dino Abbrescia, Massimo De Lorenzo, Alessandro Tiberi e Claudia Potenza.

Il 23 e 24 marzo spazio a “L’uomo, la bestia e la virtù” di Pirandello, con Vanessa Gravina, Max Malatesta e Nicola Rignanese. Chiusura l’1 e 2 aprile con “Elettra, 1944”, scritto e diretto da Giancarlo Nicoletti e interpretato da un cast guidato da Pamela Villoresi.

“Elettra, 1944”, spettacolo conclusivo della stagione del Teatro Petrarca, in programma l’1 e 2 aprile.

Accanto alla stagione principale torna anche “Z Generation Meets Theatre”, il percorso OFF rivolto alla Gen Z e realizzato con Officine della Cultura. Gli spettacoli si terranno tra Teatro Mecenate e altri spazi cittadini dal 10 gennaio al 18 aprile, con produzioni indipendenti e linguaggi contemporanei.

La novità dell’anno è invece la stagione di teatro per ragazzi, pensata per le scuole primarie e secondarie e al via il 20 gennaio. In programma matinée dedicate ai diversi cicli scolastici, con spettacoli su ambiente, adolescenza, tecnologia e classici riletti in chiave contemporanea.

L’assessore alla cultura e alle politiche giovanili del Comune di Arezzo, nonché presidente della Fondazione Guido d’Arezzo, Natalie Dentini, ha sottolineato come l’apertura alle scuole e ai giovani sia uno degli elementi centrali della nuova stagione, insieme ai prezzi agevolati per gli under 30 e ai laboratori di preparazione agli spettacoli.

Completano il programma i laboratori di “SpettAttori”, curati dalla Libera Accademia del Teatro, pensati per accompagnare il pubblico a una visione più consapevole e partecipata.

Abbonamenti e biglietti: rinnovi dal 5 ottobre, nuovi abbonamenti dal 12 ottobre. La prevendita dei singoli spettacoli partirà il 21 ottobre. Gli spettacoli serali inizieranno alle 21, quelli domenicali alle 17, mentre le matinée per le scuole saranno alle 10.