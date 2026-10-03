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Via Roma ad Arezzo con bandiere di Porta Sant'Andrea e Porta Santo Spirito
Via Roma alla vigilia della Cena della Vittoria di Porta Sant’Andrea: sul lato opposto compaiono anche bandiere di Porta Santo Spirito.

Arezzo, la Cena della Vittoria diventa bipartisan: di notte spuntano le bandiere di Santo Spirito

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Arezzo, la Cena della Vittoria diventa bipartisan: di notte spuntano le bandiere di Santo Spirito

Questa sera Porta Sant’Andrea celebra in via Roma la Cena della Vittoria dopo la 41ª Lancia d’Oro e il cappotto del 2026. Tavoli, bandiere biancoverdi, festa annunciata da giorni e tutto pronto per il gran finale. O quasi.

Perché durante la notte, secondo quanto ci è stato riferito, qualcuno avrebbe deciso di arricchire l’allestimento con un inatteso contributo cromatico: sul lato opposto di via Roma e via Crispi sarebbero comparse anche vecchie bandiere di Porta Santo Spirito.

Una specie di gemellaggio spontaneo, diciamo. Molto spontaneo. Talmente spontaneo che nessuno lo aveva chiesto.

La scena, questa mattina, era abbastanza eloquente: da una parte le insegne della festa di Porta Sant’Andrea, dall’altra quelle gialloblù di Santo Spirito. Come se qualcuno, nottetempo, avesse deciso che una Cena della Vittoria meritasse almeno un’opposizione decorativa.

Un dirigente di Sant’Andrea, però, non si sarebbe scomposto più di tanto e avrebbe liquidato la faccenda con ironia: forse volevano partecipare alla festa anche loro, visto che da qualche Giostra sono a becco asciutto. Traduzione: più che un sabotaggio, un disperato tentativo di prenotarsi almeno per il dolce.

Ma la nottata avrebbe avuto anche un secondo capitolo, meno araldico e più da ferramenta. Alcune transenne, chiuse con i lucchetti per l’organizzazione della serata, sarebbero state riaperte con qualche difficoltà. Pare infatti che almeno qualche lucchetto fosse stato manomesso con della colla.

Uno scherzo che, se confermato, ha ormai l’età per votare. Il lucchetto incollato appartiene infatti a quel nobile repertorio di goliardia urbana che resiste al progresso tecnologico: cambiano i telefoni, cambiano le auto, cambiano le amministrazioni, ma la colla nel lucchetto resta una certezza nazionale.

La Cena della Vittoria, comunque, è regolarmente prevista per questa sera in via Roma: dalle 20 l’antipasto sotto i Portici, dalle 20.30 la cena, poi musica e festa in piazza San Giusto.

Quanto alle bandiere “ospiti”, resta da capire se si sia trattato di una bravata, di una provocazione o del primo esperimento aretino di allestimento condiviso tra Quartieri. In ogni caso, per una notte almeno, via Roma ha scoperto il pluralismo cromatico.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali e circostanze riferite. La presenza delle bandiere e le difficoltà con alcuni lucchetti sono riportate sulla base delle informazioni raccolte e delle immagini disponibili.

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