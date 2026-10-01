HomeSatira civicaPorta Crucifera cambia capitano, ma Francoia resta: inventate le dimissioni con impegno...
Mario Francoia di Porta Crucifera durante la Giostra del Saracino
Mario Francoia lascia l’incarico di capitano di Porta Crucifera. Il consiglio nomina Marco Sisi, mentre Francoia resterà a sostegno del progetto rossoverde.

Porta Crucifera cambia capitano, ma Francoia resta: inventate le dimissioni con impegno quadruplicato

Mario Francoia lascia la carica di capitano e propone Marco Sisi come successore. Ma niente addii: resterà nel progetto e promette addirittura di quadruplicare il proprio impegno. A Porta Crucifera anche le dimissioni hanno bisogno delle istruzioni per l’uso

Redazione
By Redazione

-

Redazione

Porta Crucifera cambia capitano, ma Francoia resta: inventate le dimissioni con impegno quadruplicato

Mario Francoia lascia la carica di capitano e propone Marco Sisi come successore. Ma niente addii: resterà nel progetto e promette addirittura di quadruplicare il proprio impegno. A Porta Crucifera anche le dimissioni hanno bisogno delle istruzioni per l’uso

A Porta Crucifera cambia il capitano, ma per capire bene chi lascia, chi resta e soprattutto quanto resta chi lascia occorre affrontare la questione con una certa calma.

Mario Francoia lascia infatti l’incarico di capitano del quartiere rossoverde e al suo posto arriva Marco Sisi, indicato dallo stesso Francoia e nominato all’unanimità dal consiglio direttivo.

Fin qui sembrerebbe tutto semplice.

Poi arriva la lettera.

Francoia spiega che i risultati dell’ultima stagione non hanno premiato il progetto tecnico avviato dal quartiere, caratterizzato da importanti cambiamenti alle scuderie, nuovi allenatori, nuovi giostratori e nuovi cavalli.

La Giostra di settembre, conclusa con il cappotto di Sant’Andrea, ha visto Porta Crucifera fermarsi a due quattro dopo la scelta, arrivata a pochi giorni dalla sfida al Buratto, di retrocedere Leonardo Tavanti a riserva e schierare Matteo Bruni e Gianmatteo Marmorini.

Insomma, il progetto c’era. I risultati un po’ meno.

Francoia però non rinnega le scelte tecniche compiute e riconosce invece di aver avuto, in alcuni momenti, un modo “inadeguato” di rapportarsi e comunicare con collaboratori, consiglio e ragazzi del campo.

Poi arriva il passaggio destinato probabilmente a entrare nella grande enciclopedia aretina delle dimissioni.

Francoia precisa infatti che il suo non è “un passo indietro”, ma “un passo di lato”.

Che già geograficamente apre scenari interessanti.

Soprattutto perché, dopo il passo di lato, l’ex capitano annuncia di voler “quadruplicare” il proprio impegno al fianco del nuovo capitano.

Quindi ricapitolando: lascia la carica, resta nel progetto e lavorerà quattro volte tanto.

Se tutti si dimettessero così, il problema della carenza di personale in Italia sarebbe risolto entro Natale.

Il consiglio direttivo ha accolto la proposta all’unanimità, confermando piena fiducia a Francoia e affidando a Marco Sisi il ruolo di capitano, con l’obiettivo dichiarato di dare continuità al progetto e affiancare nuove energie all’esperienza già presente.

Il progetto, dunque, continua.

Cambia il capitano.

Francoia resta.

E quadruplica.

A questo punto manca soltanto da capire cosa sarebbe successo se avesse deciso di rimanere.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.

Articoli correlati

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articolo precedente
Bibbiena, l’ultimo saluto a Giancarlo Bernardini: proseguono le indagini sulla morte
Prossimo articolo
Che discoteca era? Gli aretini votano Principe, ma il 2001 non convince nessuno
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.

Punture scelte

Via Filzi, Saione Viva: «Saione non è il cestino di Arezzo»

Redazione -
La nuova caserma della Polizia Locale non sorgerà in via Fabio Filzi. Dopo l’annuncio del sindaco Marcello Comanducci nel Consiglio comunale del 24 settembre,...

Futuro Nazionale ad Arezzo prepara il 2027: intanto il futuro è già tutto nell’organigramma

Politica - Istituzioni - Società Gianni Bufaloni -

Via Fiorentina, miracolo del weekend: i ristori resuscitano dopo essere morti in Consiglio

Satira civica Gino Perticai -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Da leggere

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕