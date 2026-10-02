Cristiano Romani visto da Lombardi: “Cosa ha sempre da ridere?”

Paolo Lombardi è un disegnatore satirico attivo dal 2008. Le sue vignette sono state pubblicate da numerose testate italiane e internazionali, tra cui la Repubblica, L’Espresso, Il Vernacoliere, Le Monde, Le Figaro e Charlie Hebdo. Ha partecipato a mostre ed eventi in diversi Paesi ed è membro di Cartooning for Peace e del team di Cartoon Movement.