Cristiano Romani visto da Lombardi: “Cosa ha sempre da ridere?”

Nuova matita di Lambardi per L’Ortica. Stavolta nel mirino della caricatura c’è Cristiano Romani, ritratto con l’immancabile sorriso e accompagnato dalla domanda che l’autore affida perfino alle mosche: “Cosa ha sempre da ridere?”.
Una vignetta, naturalmente. Perché a volte basta una matita per dire quello che un editoriale impiegherebbe cinquecento parole a complicare.
La vignetta esprime il punto di vista satirico dell’autore.
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