HomeSatira civicaCristiano Romani visto da Lombardi: “Cosa ha sempre da ridere?”
Caricatura di Cristiano Romani realizzata da Lambardi per L’Ortica
Cristiano Romani nella vignetta di Lambardi per L’Ortica.

Cristiano Romani visto da Lombardi: “Cosa ha sempre da ridere?”

La nuova vignetta di Lombardi per L’Ortica prende di mira Cristiano Romani. Un sorriso, due mosche e una domanda lasciata sospesa nell’aria.

Paolo Lombardi
By Paolo Lombardi

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Paolo Lombardi

Cristiano Romani visto da Lombardi: “Cosa ha sempre da ridere?”

La nuova vignetta di Lombardi per L’Ortica prende di mira Cristiano Romani. Un sorriso, due mosche e una domanda lasciata sospesa nell’aria.

Nuova matita di Lambardi per L’Ortica. Stavolta nel mirino della caricatura c’è Cristiano Romani, ritratto con l’immancabile sorriso e accompagnato dalla domanda che l’autore affida perfino alle mosche: “Cosa ha sempre da ridere?”.
Una vignetta, naturalmente. Perché a volte basta una matita per dire quello che un editoriale impiegherebbe cinquecento parole a complicare.

La vignetta esprime il punto di vista satirico dell’autore.

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Paolo Lombardi è un disegnatore satirico attivo dal 2008. Le sue vignette sono state pubblicate da numerose testate italiane e internazionali, tra cui la Repubblica, L’Espresso, Il Vernacoliere, Le Monde, Le Figaro e Charlie Hebdo. Ha partecipato a mostre ed eventi in diversi Paesi ed è membro di Cartooning for Peace e del team di Cartoon Movement.

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