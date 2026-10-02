Alla Verna di miracoli se ne raccontano da secoli, ma quello della prostata mancava ancora.

A colmare la lacuna ci ha pensato internet, quel luogo meraviglioso dove basta mettere insieme un convento, un antico manoscritto, due frati dal nome rassicurante e una confezione di integratori per trasformare San Francesco nel responsabile marketing di un prodotto per la salute maschile.

Il Santuario della Verna ha pubblicato un avviso per mettere in guardia i fedeli e, più in generale, chiunque abbia ancora la pessima abitudine di credere a ciò che legge online.

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Sta infatti circolando una falsa comunicazione relativa a un prodotto denominato “ProstaOne”, presentato come rimedio per la salute della prostata e collegato, naturalmente senza alcun fondamento, a un antico manoscritto custodito alla Verna.

Per rendere la storia più credibile compaiono anche presunti religiosi, fra cui “fra Luca” e “Padre Tommaso”, coinvolti nella promozione di altri fantomatici rimedi miracolosi.

Mancava soltanto “Fra Amazon Prime”, con consegna gratuita entro domani.

Dal Santuario sono categorici: nessun collegamento con questi prodotti, nessuna autorizzazione all’utilizzo del nome della Verna e nessun frate spedito in missione evangelica nel settore degli integratori per la prostata.

L’invito è quello di non effettuare acquisti e soprattutto di non fornire dati personali attraverso queste comunicazioni.

Secondo quanto riportato, sulla vicenda è stata presentata anche denuncia.

La tecnica, del resto, non è nuova: si prende un luogo conosciuto e autorevole, ci si aggiunge una storia misteriosa, possibilmente con un manoscritto vecchio di qualche secolo, e alla fine si scopre che l’illuminazione spirituale costa tre comode rate.

Il Santuario invita anche a condividere l’avviso, soprattutto per proteggere le persone più fragili.

Perché la fede può anche smuovere le montagne. Ma quando qualcuno promette di sistemare la prostata grazie a un manoscritto francescano, prima di gridare al miracolo conviene controllare chi incassa il bonifico.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.