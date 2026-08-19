Passeggiata al parco col passeggino, Arezzo aggiunge il livello sopravvivenza

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.

Una giovane madre con la figlia nel passeggino avrebbe ricevuto minacce da una donna armata di coltello mentre passeggiava nel parco vicino al Palazzo di giustizia di Arezzo. L’episodio, denunciato ai Carabinieri, sarebbe avvenuto nella mattinata di martedì 18 agosto. Nessuno sarebbe rimasto ferito e sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Secondo il racconto della giovane, si trovava nell’area verde con la bambina e il cane al guinzaglio quando sarebbe stata avvicinata e poi inseguita da una donna con un coltello in mano.

La presunta inseguitrice, descritta in apparente stato di alterazione, sarebbe stata accompagnata da un cane di grossa taglia lasciato libero e avrebbe pronunciato frasi sconnesse e minacciose.

Una tranquilla passeggiata mattutina, insomma, trasformata improvvisamente in una prova pratica di fuga con passeggino, bambina e cane. Mancavano soltanto il cronometro e un assessore pronto a inaugurare il nuovo percorso fitness.

La madre è riuscita ad allontanarsi rapidamente, raggiungendo via Trento Trieste senza essere raggiunta. La donna armata, dopo averla seguita per un tratto, si sarebbe poi allontanata.

La giovane ha successivamente presentato denuncia ai Carabinieri di Arezzo, che hanno avviato le indagini. Toccherà agli accertamenti verificare la ricostruzione, identificare la persona segnalata e chiarire le circostanze dell’episodio.

Al momento, dunque, esiste una denuncia e non una sentenza. La prudenza è necessaria, anche se per una mamma costretta a scappare con una bambina nel passeggino il confine tra “pericolo accertato” e “paura vera” diventa comprensibilmente piuttosto sottile.

Resta inoltre una domanda poco satirica: quanto sono controllati i parchi cittadini e quanto rapidamente può essere intercettata una persona che circola in un’area pubblica impugnando un coltello?

Il parco dovrebbe essere il posto dove portare i bambini a prendere aria, non quello dove allenarsi per i cento metri a ostacoli. Ad Arezzo, invece, anche una passeggiata può diventare un’esperienza immersiva. E senza neppure aver comprato il biglietto.