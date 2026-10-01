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Cinema Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno, sede del ValdarnoCinema Film Festival.
Il Cinema Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno, sede della 44ª edizione del ValdarnoCinema Film Festival, in programma dal 6 al 10 ottobre 2026. Foto Filippo Romanelli.

ValdarnoCinema Film Festival, dal 6 al 10 ottobre a San Giovanni: premio alla carriera a Francesca Archibugi

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ValdarnoCinema Film Festival, dal 6 al 10 ottobre a San Giovanni: premio alla carriera a Francesca Archibugi

Il 44° ValdarnoCinema Film Festival si terrà dal 6 al 10 ottobre 2026 a San Giovanni Valdarno, tra il Cinema Teatro Masaccio e Palomar Casa della Cultura. Cinque giorni di proiezioni e incontri, con 26 titoli in concorso tra lungometraggi e cortometraggi e un programma che affianca il cinema italiano e internazionale ai temi della salute mentale, della solidarietà e dei conflitti contemporanei.

Tra gli appuntamenti principali figurano il Premio Marzocco alla carriera a Francesca Archibugi, in programma venerdì 9 ottobre, e l’incontro con Gad Lerner di giovedì 8 ottobre. Ad aprire le proiezioni sarà Laura Samani con “Un anno di scuola”; la chiusura sarà affidata a “Dov’è la fiesta” di Niccolò Gentili.

L’apertura con Laura Samani

Il primo appuntamento è fissato per martedì 6 ottobre alle 18 a Palomar Casa della Cultura, con la presentazione del libro “Lady Cinema va in Corea” di Caterina Liverani e l’incontro con l’autrice. Alle 21.15, al Cinema Teatro Masaccio, si svolgerà la cerimonia ufficiale di apertura, seguita da “Un anno di scuola”, film in concorso presentato alla presenza della regista Laura Samani.

Mercoledì 7 ottobre il programma propone “Leila” alle 18 e, alle 21.15, “I figli della scimmia”, opera prima di Tommaso Landucci. Alla presentazione di quest’ultimo film parteciperanno il regista e l’attore Fausto Russo Alesi.

Gad Lerner e Francesca Archibugi

Giovedì 8 ottobre alle 21.15 Gad Lerner sarà protagonista di “Le mappe del caos”, un incontro dedicato al Medio Oriente, a Trump e al nuovo disordine internazionale. Il giornalista dialogherà con Roberto Bianchi e Micaela Frulli. Nell’ambito della serata sarà presentato “The Sea” di Shai Carmeli-Pollak, che segue il viaggio di un dodicenne palestinese deciso a vedere il mare per la prima volta. Nel pomeriggio, alle 18, spazio a “I fratelli Segreto” di Michele Manzolini e Federico Ferrone, presenti all’appuntamento.

Venerdì 9 ottobre alle 21.15, al Cinema Teatro Masaccio, Francesca Archibugi riceverà il Premio Marzocco alla carriera. La serata comprenderà un incontro con la regista e la proiezione del suo nuovo lungometraggio “Illusione”. Nella stessa giornata il concorso propone anche “Utopia Europa” di Renato Chiocca, presente in sala.

Scuole, cortometraggi e premiazioni

Il festival conferma il rapporto con le scuole del territorio attraverso matinée dedicate ai temi sociali e al linguaggio cinematografico. Torna inoltre ValdarnoKids, con un laboratorio guidato dalla cartoonist Marta Vangelisti e una selezione internazionale di cortometraggi d’animazione.

La giuria ufficiale è presieduta dalla giornalista e critica cinematografica Paola Casella ed è composta anche da Erika De Nicola e Ilaria Maria d’Urbano. La direzione artistica del festival è affidata a Marco Luceri.

Sabato 10 ottobre le ultime proiezioni del concorso saranno “Generazione Fumetto” di Omar Rashid, alle 16, e “Manna Man” di Walter Bencini, alle 18, entrambi alla presenza dei registi. Alle 21.15 si svolgerà la cerimonia di premiazione, seguita da “Dov’è la fiesta”, con il regista Niccolò Gentili e la sceneggiatrice Lisa Nur Sultan.

Calendario essenziale

  • Martedì 6 ottobre: ore 18, a Palomar, Caterina Liverani presenta “Lady Cinema va in Corea”; ore 21.15, al Cinema Teatro Masaccio, apertura e “Un anno di scuola” con Laura Samani.
  • Mercoledì 7 ottobre: ore 18, “Leila”; ore 21.15, “I figli della scimmia” con Tommaso Landucci e Fausto Russo Alesi.
  • Giovedì 8 ottobre: ore 18, “I fratelli Segreto”; ore 21.15, incontro con Gad Lerner e appuntamento con “The Sea”.
  • Venerdì 9 ottobre: ore 21.15, Premio Marzocco alla carriera a Francesca Archibugi, incontro e proiezione di “Illusione”.
  • Sabato 10 ottobre: ore 16, “Generazione Fumetto”; ore 18, “Manna Man”; ore 21.15, premiazioni e, a seguire, “Dov’è la fiesta”.

I luoghi del festival
Cinema Teatro Masaccio: via Giosuè Borsi, 1, San Giovanni Valdarno.
Palomar Casa della Cultura: piazza della Libertà, 15, San Giovanni Valdarno.

Per il programma completo e le informazioni: www.valdarnocinemafilmfestival.it oppure info@valdarnocinemafilmfestival.it.

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