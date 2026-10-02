Ginnastica Falciai, colpo internazionale: arriva la ginnasta turca Hatice Gokce Emir

AREZZO – Un innesto di prestigio internazionale per la Ginnastica Falciai. La società aretina è lieta di annunciare l’arrivo di Hatice Gokce Emir, ginnasta della Nazionale turca che entrerà a far parte della squadra impegnata nel prossimo Campionato Nazionale di Serie A di ginnastica ritmica.

Un rinforzo di assoluto valore per la Falciai, che potrà contare su un’atleta con una lunga esperienza maturata sui principali palcoscenici internazionali. Ginnasta olimpionica e componente della Nazionale della Turchia, Emir vanta infatti un palmarès di primo piano, costruito attraverso risultati ottenuti nelle più importanti competizioni della disciplina.

Tra i traguardi spiccano la medaglia d’oro alla palla ai Comegym nel 2022, l’argento al cerchio nella World Challenge Cup 2026 e la medaglia d’oro nell’All Around ai Giochi del Mediterraneo 2026. A questi risultati si aggiungono i quattro titoli conquistati ai Campionati turchi, a conferma della continuità ad altissimo livello della ginnasta.

L’arrivo di Hatice Gokce Emir rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita della Falciai e permette alla formazione di presentarsi finalmente al completo alla nuova stagione di Serie A1.

La Ginnastica Falciai desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento alle autorità cittadine, in particolare al Comune di Arezzo e alla Questura di Arezzo, per la disponibilità e il prezioso supporto fornito alla società nel percorso amministrativo e organizzativo che ha permesso di portare a termine il trasferimento della ginnasta e il suo arrivo ad Arezzo.