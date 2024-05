Allarme in un locale di Foiano della Chiana: intervento del 118 per irritazioni oculari e tosse

Ieri sera intorno alle 10, la centrale operativa del 118 è stata chiamata a intervenire presso un locale di Foiano della Chiana a causa di numerose segnalazioni di clienti e dipendenti che lamentavano bruciore agli occhi e tosse persistente.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono accorsi diversi mezzi di soccorso. Presenti l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Monte San Savino, un mezzo Avis di Foiano, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Le squadre di emergenza hanno rapidamente preso in carico la situazione, soccorrendo le persone coinvolte e cercando di individuare la causa dei sintomi segnalati.

Due giovani, un 24enne e un 25enne, sono stati trasportati in codice 2 all’ospedale di Arezzo per ulteriori accertamenti e cure.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle loro condizioni, ma sembrerebbe che nessuno sia in pericolo di vita.

Le autorità competenti stanno indagando sull’accaduto per determinare cosa possa aver causato l’irritazione agli occhi e la tosse.

Tra le ipotesi, un malfunzionamento dell’impianto di ventilazione del locale o la presenza di una sostanza irritante nell’aria.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i presenti e nella comunità locale, sottolineando l’importanza della prontezza e dell’efficacia degli interventi di emergenza in situazioni di crisi.