Arezzo: arrestato per resistenza, lesioni e danneggiamento aggravato. Quattro agenti feriti

La Polizia di Stato di Arezzo ha arrestato un individuo durante un controllo di routine nel fine settimana, resosi responsabile di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.

Nella notte di sabato 26 maggio, intorno alle 4:30, la squadra Volanti, transitando nei pressi della Stazione F.S., ha notato un tassista in difficoltà, coinvolto in una discussione con un gruppo di ragazzi che cercavano di salire sul suo veicolo.

All’arrivo degli agenti, la maggior parte del gruppo si è dileguata, mentre un individuo ha opposto resistenza alle procedure di identificazione, scagliandosi violentemente contro i poliziotti.

L’uomo è stato condotto con difficoltà nell’auto di servizio, dove ha continuato a dare in escandescenze, colpendo il finestrino con calci e testate.

Durante il tentativo di fuga, dopo aver infranto il finestrino posteriore, ha ferito quattro agenti con calci e pugni, uno dei quali si è tagliato con i vetri rotti.

Una volta immobilizzato, l’uomo è stato portato in Questura per il fotosegnalamento e arrestato.

Gli agenti feriti sono stati successivamente curati: uno ha riportato una probabile infrazione di una costola con una prognosi di 20 giorni, mentre gli altri tre hanno riportato lesioni guaribili in 7 giorni.

Questa mattina, durante il giudizio per direttissima, l’arresto è stato convalidato con l’applicazione del divieto di dimora nella Provincia di Arezzo.