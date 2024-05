La Lazio trionfa per il terzo anno consecutivo al memorial Aldo Nardin

Per il terzo anno consecutivo, i giovani talenti della Lazio hanno conquistato il Memorial Aldo Nardin, torneo di calcio giovanile riservato alla categoria Pulcini.

L’evento, svoltosi alla Chiassa Superiore, ha visto la partecipazione di squadre formate da ragazzi nati nel 2013 per i club dilettantistici e nel 2014 per quelli professionistici.

L’organizzazione del torneo è stata curata dal Chiassa Sporting Club, con in prima fila i fratelli Guido e Amedeo Carboni e Luca Ghinassi, insieme all’associazione sportiva Nardin, rappresentata da Tommaso, figlio dell’indimenticato portiere Aldo Nardin, che ha militato in squadre come Arezzo, Varese, Lazio, Napoli, Ternana, Lecce e Foggia, prima di diventare allenatore e preparatore dei portieri.

L’incasso della giornata è stato devoluto al Calcit, e numeroso è stato il pubblico presente per sostenere i giovani atleti.

Dopo aver battuto l’Inter ai rigori nella prima edizione e superato la Roma nel derby dell’anno scorso, la Lazio ha affrontato nel girone finale Ternana e Montevarchi.

I laziali hanno sconfitto i valdarnesi e successivamente la Ternana con un risultato di 2-1. Prima del match conclusivo, Ternana aveva pareggiato contro Montevarchi.

Alla fase finale del torneo hanno partecipato anche Roma, Empoli, Sassuolo, Spezia, OlmoponteSanta Firmina e Chiassa.

La vittoria della Lazio conferma la qualità del settore giovanile biancoceleste, capace di esprimere talento e determinazione anno dopo anno.