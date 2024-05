Agente di polizia di Arezzo, libero dal servizio, sorprende un ladro mentre forza distributori automatici

Nella scorsa nottata, un Agente di polizia in forza alla Questura di Arezzo, mentre transitava libero dal servizio nei pressi della Stazione Ferroviaria, ha notato dei movimenti sospetti all’interno del locale adibito alla sosta degli autisti della ditta “Autolinee Toscane S.p.A.”.

Avvicinatosi senza farsi notare, l’agente ha visto un uomo accovacciato a terra che, approfittando dell’oscurità, stava forzando i distributori automatici con un’asta di metallo. L’operatore ha immediatamente richiesto l’ausilio della Polizia Ferroviaria e della Squadra Volanti.

Una volta presidiata la seconda via d’uscita del locale, è stato fatto irruzione all’interno, intimando all’uomo di fermarsi.

L’uomo è stato colto sul fatto, già in possesso del cassetto portamonete/banconote di uno dei distributori e intento a scassinare l’altro, che presentava evidenti segni di forzatura.

Un sopralluogo ha rivelato che il ladro si era introdotto nel locale forzando la porta antipanico dell’uscita secondaria, utilizzando presumibilmente la stessa asta di metallo.

Il soggetto, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti, è stato arrestato per furto aggravato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura.

Il processo per direttissima, svoltosi ieri mattina, ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.