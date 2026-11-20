Arezzo, 20 novembre 2026. Ho degli amici che vorrebbero venire a passare il Capodanno da noi. Gente normale, di quella che prima di partire fa domande assurde: «Che cosa c’è in programma? Chi canta? Dove si festeggia?». Insomma, pretendono addirittura di sapere cosa li aspetta. Che maleducazione.

Io naturalmente vorrei invitarli. Arezzo è una città bellissima, si mangia bene, si beve meglio e la compagnia non manca. Ma quando arriva la domanda sul 31 dicembre, mi si blocca la lingua.

«Allora, che organizzate per San Silvestro?»

«Venite, sarà una sorpresa!»

«Una sorpresa tipo?»

«Una sorpresa nel senso che non lo sappiamo nemmeno noi.»

Al 20 novembre, nel calendario ufficiale della Città del Natale il 31 dicembre compaiono attrazioni e iniziative, ma non un programma dettagliato per la festa di mezzanotte in piazza. Il Comune, presentando la manifestazione, ha parlato anche di un concerto di Capodanno: benissimo. Ma per raccontare agli amici chi, dove, quando serve qualcosa di più di una dichiarazione d’intenti.

E allora, per evitare figuracce, ho preparato il pacchetto turistico alternativo. Si chiama «Capodanno ad Arezzo: venite a prescindere». Una formula esclusiva: prenotate il viaggio, poi per il programma ci affidiamo alla Provvidenza. Anche perché l’Amministrazione, da sola, non è detto che basti.

Prima tappa: la vasca della Chimera, da ammirare senza l’incomodo dei pesci. Un acquario concettuale. Il visitatore non guarda gli animali: li immagina. Turismo esperienziale, ma senza disturbare la fauna.

Seconda tappa: le fontane dei giardini Porcinai, protagoniste di una lunga vicenda cittadina. Lì potremo organizzare una visita guidata al miracolo dell’acqua assente. A Dubai le fontane danzano; ad Arezzo hanno scelto la meditazione. Silenziose, immobili, profondamente amministrative.

Terza tappa: il tour delle opere annunciate, rinviate, spiegate, giustificate e possibilmente re-inaugurate. Un percorso storico che parte dal presente e arriva dritto al prossimo mandato. Portate scarpe comode: la visita potrebbe durare anni.

Per chi ama lo sport estremo, poi, c’è il grande evento che proporrei per la notte di San Silvestro: la cronometro in discesa con la gravel, partenza dal Prato, picchiata giù per Piaggia del Murello e traguardo a Porta San Lorentino. Niente concerto, niente attesa del conto alla rovescia: bastano una bici, un cronometro e un’amministrazione capace di confondere il programma della festa con una prova speciale. Vince chi arriva prima dell’annuncio ufficiale del Capodanno. Una disciplina per ora esclusivamente immaginaria, sia chiaro: certe discese lasciamole alla satira.

«Ma almeno a mezzanotte c’è un cantante?»

Ecco, qui diventa difficile. L’altra volta c’era Nada. Quest’anno potrebbe esserci ancora Nada, ma bisognerà capire se intendiamo l’artista o il vocabolario spagnolo.

Non vorrei che la serata finisse con il pubblico a gridare «Vogliamo Nada!» e il Comune a rispondere «Accontentati!».

Non chiediamo di montare oggi il palco, far partire i coriandoli o aprire lo spumante a novembre. Chiediamo una cosa ancora più sovversiva: poter dire a un amico che cosa si troverà ad Arezzo la notte di San Silvestro. Perché gli alberghi si prenotano, i treni si organizzano, i cenoni si decidono. E la fiducia nelle istituzioni, per quanto encomiabile, al momento non è una modalità di pagamento accettata da Booking.

Magari domani arriva un programma spettacolare, un nome di richiamo e una festa da ricordare. Ne saremmo felicissimi, anche perché per una volta dovremmo ritirare le battute e metterci a fare i complimenti. Una prospettiva che ci terrorizza più dei botti.

Ma fino ad allora la risposta ai forestieri rimane quella: «Venite, sarà una sorpresa. E se non succede nulla, vi porto alle fontane. Tanto quelle non si muovono di sicuro».

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali. La rappresentazione delle attrazioni e del palco è satirica; il calendario degli eventi può essere aggiornato successivamente.