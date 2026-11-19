Il sindaco di Arezzo Marcello Comanducci e il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini sono andati a Roma il 17 novembre, insieme al sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, per incontrare rappresentanti del Gruppo Ferrovie dello Stato e discutere di collegamenti più rapidi per Arezzo. Per arrivarci hanno scelto l’automobile. La satira, stavolta, ha trovato il titolo già pronto.

Chiariamo subito: andare a Roma in auto non rende meno legittima la richiesta di più treni veloci. Anzi, il problema dei collegamenti ferroviari interessa lavoratori, studenti, turisti e chiunque debba raggiungere le grandi città senza consumare una giornata in viaggio. Resta però una coincidenza irresistibile: per chiedere un treno, i nostri amministratori hanno preso la macchina.

Secondo quanto riferito dal Corriere di Arezzo il 19 novembre, l’incontro, favorito da Agnelli, è stato interlocutorio. Si è parlato di fermate aggiuntive dei treni veloci ad Arezzo, ma i volumi di passeggeri sarebbero un ostacolo alla sostenibilità economica di nuovi servizi. Al momento non risultano nuovi collegamenti annunciati o confermati.

Una delle ipotesi emerse riguarda la Città del Natale: sperimentare un collegamento ferroviario dedicato o aggiuntivo durante il periodo di maggiore afflusso turistico, per misurare l’interesse dei viaggiatori. Un’idea da approfondire, non ancora un servizio programmato. Perché tra un’ipotesi e un Frecciarossa che si ferma davvero ad Arezzo passa, appunto, un treno.

La trasferta romana è anche quella raccontata da Comanducci e Gamurrini in un video social, in cui hanno spiegato di aver rinunciato all’utilizzo ordinario di due autisti dedicati, destinati ad altre mansioni. L’Ortica ne ha scritto il 17 novembre, riconoscendo il segnale di sobrietà: «Arezzo, Comanducci rinuncia agli autisti. E per una volta L’Ortica applaude».

Quell’apprezzamento resta. Oggi però sappiamo anche quale fosse una delle destinazioni del sindaco-autista: Roma, a discutere di alta velocità. E quando le battute si scrivono da sole, sarebbe scortese non offrir loro un passaggio.

Nel confronto sarebbe stato affrontato anche il tema di Medioetruria e dell’ipotesi di stazione a Creti, ma senza novità operative comunicate.

Un risultato concreto riguarda invece Castiglion Fiorentino. Secondo quanto riportato dal Corriere di Arezzo, è stata confermata l’intenzione di intitolare la sala d’attesa della stazione a Emanuele Petri, il sovrintendente della Polizia ferroviaria ucciso dalle Nuove Brigate Rosse il 2 marzo 2003. È prevista anche una mostra permanente in sua memoria. La data della cerimonia, ipotizzata per il 2 dicembre, attende conferma ufficiale. Una scelta importante per conservare la memoria di un servitore dello Stato, che merita attenzione e rispetto.

Quanto ad Arezzo, restano da conoscere tempi, interlocutori e condizioni dell’eventuale sperimentazione natalizia. La richiesta di più fermate è giusta, ma il risultato si misurerà sugli orari ferroviari, non sui chilometri percorsi in automobile dagli amministratori.

Per ora il treno veloce è ancora un’ipotesi. La macchina, almeno quella, è arrivata a destinazione.