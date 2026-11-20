Per mesi avrebbe scelto i bancomat come terreno di caccia, puntando su chi andava a ritirare i propri soldi. Poi, lunedì 16 novembre, sull’autostrada A1 ha incontrato uno sportello un po’ diverso: quello della Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle. E lì, invece di prelevare, ha rimediato un ordine di custodia cautelare.

Un cittadino romeno di 26 anni, senza fissa dimora in Italia, è stato arrestato intorno alle 12.15 durante un controllo nel territorio di Civitella in Val di Chiana. Sul suo conto pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip del Tribunale di Treviso nell’ambito di un’indagine su sei presunte rapine ai danni di persone che stavano prelevando denaro in Veneto.

Il caso più brutale risale al 10 febbraio, a Conegliano. Un uomo di 80 anni, impegnato a ritirare il denaro della pensione, venne violentemente strattonato da una persona con il volto coperto e derubato di 2mila euro. Il responsabile fuggì a bordo di un’Audi A4 Avant con targa tedesca. Prendersela con un pensionato mentre cerca di ritirare i propri soldi: difficile immaginare un curriculum della vigliaccheria più completo.

Da quell’aggressione partirono le indagini dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Conegliano. Seguendo gli spostamenti dell’auto tra Veneto e Lombardia, analizzando un’utenza telefonica tedesca e ricorrendo a osservazioni e intercettazioni, gli investigatori hanno raccolto elementi che collegano il sospettato ad altri cinque episodi con modalità simili.

Secondo la ricostruzione investigativa, il giovane cambiava spesso automobile, ricorrendo a noleggi e subnoleggi per rendere più difficili i controlli. Una mobilità invidiabile: peccato che non fosse dedicata alla consegna dei pasti a domicilio.

Una perquisizione eseguita ad Assago, nel Milanese, ha portato al sequestro di materiale ritenuto utile alle indagini, compreso un telefono cellulare la cui analisi ha contribuito alla richiesta della misura cautelare.

La fuga, almeno per il momento, si è interrotta sull’A1. La pattuglia di Battifolle ha identificato il 26enne e dato esecuzione all’ordinanza. L’uomo è stato accompagnato nel carcere di Arezzo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Una volta tanto, a lasciare il bancomat senza incassare niente è stato il presunto rapinatore. E non c’è proprio nulla da rimpiangere.

Le accuse si riferiscono alla fase cautelare del procedimento: la responsabilità penale dell’indagato dovrà essere accertata nelle sedi giudiziarie.