Una Mercedes Classe B alimentata a gasolio ha preso fuoco questa mattina, venerdì 20 novembre, mentre percorreva la SR 69 in località Pieve a Maiano, nel comune di Civitella in Valdichiana.
Le fiamme si sono sviluppate dal vano motore, trasformando nel giro di poco tempo una normale automobile in un barbecue di lusso. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.
Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Arezzo, impegnata nello spegnimento dell’incendio e nella successiva messa in sicurezza della zona.
Durante le operazioni la SR 69 è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni, con gli automobilisti costretti a fermarsi. Per una volta, però, il blocco della circolazione non era dovuto a un cantiere comparso dal nulla.
Presenti anche Polizia e Carabinieri.
Le cause precise dell’incendio non sono state comunicate. Di certo c’è che il motore ha deciso di prendersi una pausa definitiva, scegliendo un sistema decisamente poco economico per segnalarlo.
Il bilancio più importante resta comunque quello delle persone: nessun ferito. Per l’automobile, invece, la revisione potrebbe risultare leggermente complicata.