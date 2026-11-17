L’Unione dei Comuni della Valtiberina doveva eleggere il nuovo presidente. Si è riunita, ha affrontato il passaggio elettivo e alla fine è riuscita nell’impresa di non eleggerlo. Considerando che si chiama Unione, il risultato ha un certo valore simbolico.

Lunedì 16 novembre era previsto il passaggio di consegne tra Marida Brogialdi, sindaca di Caprese Michelangelo, e Fabrizio Innocenti, sindaco di Sansepolcro. Ma la votazione non ha avuto esito favorevole e la presidenza è rimasta senza il nuovo titolare previsto.

Dopo un giro di presidenze cominciato nel 2014, l’ente comprensoriale ha dunque scoperto una nuova forma di rotazione: quella che gira, gira, ma non arriva da nessuna parte.

Il Partito Democratico, attraverso Barbara Croci e Christian Bergamaschi, ha colto l’occasione per chiedere una netta discontinuità nella gestione dell’Unione.

E di motivi, secondo il centrosinistra, ce ne sarebbero parecchi.

C’è stata la vicenda del finanziamento PNRR per il co-housing, prima revocato dal Ministero del Lavoro e poi recuperato dopo mesi di incertezza. Ci sono le difficoltà organizzative e gestionali denunciate dal PD. E ci sono i crediti non riscossi evidenziati nel rendiconto, che attendono di trasformarsi da numeri sulla carta in soldi veri.

Insomma, un ente che dovrebbe unire i Comuni e risolvere problemi comuni sembra averne abbastanza anche per conto proprio.

Il PD chiede maggiore trasparenza, condivisione delle informazioni e soprattutto un confronto sulle linee programmatiche prima dell’elezione del prossimo presidente.

Una richiesta quasi rivoluzionaria per la politica: discutere cosa fare prima di decidere chi deve comandare.

«Come Partito democratico restiamo disponibili a fare la nostra parte con responsabilità, come abbiamo dimostrato più volte», dichiarano Croci e Bergamaschi, sottolineando la necessità di una riflessione seria sul futuro dell’ente.

Per il momento, la Valtiberina resta in attesa del nuovo presidente e soprattutto di capire quale progetto accompagnerà la prossima gestione.

L’Unione dei Comuni non si è sciolta, naturalmente. Ha soltanto dimostrato che, quando si tratta di mettersi d’accordo, anche l’Unione può diventare una questione divisiva.

E pensare che basterebbe leggere l’insegna: Unione dei Comuni. Non disunione degli amministratori.