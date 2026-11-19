Marcena, Monte Sopra Rondine, Rigutino e Borgo a Giovi: quattro frazioni di Arezzo dove, secondo le segnalazioni raccolte dal Partito Democratico, trovare un posto per l’auto è diventato un esercizio di pazienza. Il gruppo consiliare PD ha presentato un’interrogazione al sindaco e alla giunta chiedendo di utilizzare il bando della Regione Toscana per realizzare nuovi parcheggi pubblici.

L’iniziativa porta la voce dei consiglieri Vincenzo Ceccarelli e Alessandro Caneschi. Il primo ricorda che i disagi sono stati segnalati anche durante la campagna elettorale e chiede una risposta. Il secondo invita il Comune a non sprecare la possibilità di ottenere risorse regionali.

Il riferimento è la deliberazione della Giunta regionale 968/2026 e il relativo bando, previsto dalla legge regionale 11/2021. La scadenza per presentare le domande è il 30 novembre 2026, come risulta dalla pagina ufficiale della Regione Toscana. Non proprio un appuntamento da segnare con calma sul calendario dell’anno prossimo.

L’interrogazione chiede anzitutto se l’amministrazione conosca i problemi di sosta nelle quattro località e se intenda partecipare al bando. In caso affermativo, il PD vuole sapere quali aree siano state individuate, quanto finanziamento si intenda richiedere e con quali tempi. Se invece il Comune non aderirà, i consiglieri chiedono di spiegare il perché e di indicare eventuali alternative. Sollecitano inoltre una ricognizione dei posti auto esistenti e del fabbisogno reale.

C’è però un passaggio concreto, oltre alle dichiarazioni politiche: per candidarsi al bando servono almeno un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, la disponibilità dell’area, il CUP e la documentazione sul mutuo prevista dall’avviso. Le risorse regionali, insomma, non arrivano semplicemente disegnando quattro strisce bianche su una fotografia.

Al momento l’interrogazione sollecita una decisione, ma non dimostra che il Comune abbia escluso la partecipazione né che esistano già progetti pronti per tutte e quattro le frazioni. È proprio questo che la risposta della giunta dovrà chiarire.

Nel frattempo, nelle frazioni si continua a cercare parcheggio. E nella politica cittadina si cerca una risposta: speriamo che almeno una delle due ricerche arrivi a destinazione prima del 30 novembre.