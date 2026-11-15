Arezzo, martedì finisce il mondo: per sicurezza qualcuno compra anche il tonno

Ad Arezzo, come nel resto d’Italia, è arrivata l’ultima profezia digitale: martedì 17 novembre 2026 dovrebbe verificarsi un gigantesco blackout, con corrente elettrica, Internet e servizi bancari fuori uso per 72 ore. Una catastrofe annunciata sui social, naturalmente. Perché ormai, se non lo dice un video su TikTok, anche l’Apocalisse perde credibilità.

La notizia, però, è una bufala. Non risultano comunicazioni ufficiali che annuncino un blackout nazionale né una chiusura generalizzata dei bancomat.

La voce è stata analizzata anche da Cosmopolitan, che distingue la falsa previsione dai consigli europei per prepararsi alle emergenze. Il presunto allarme resta una voce social, non una comunicazione ufficiale.

Nel reel qui sotto Gerard Malanca (@gerardenglishclub) parla delle raccomandazioni europee per affrontare autonomamente le prime 72 ore di un’eventuale emergenza. È un consiglio di preparazione, non la previsione di un blackout per il 17 novembre. La Commissione europea spiega il senso delle indicazioni ufficiali.

Ma il bello arriva quando la voce comincia a camminare sulle proprie gambe.

Una lettrice ci riferisce di aver sentito raccontare di supermercati aretini con carrelli particolarmente pieni, interpretati da qualcuno come il segnale di una corsa alle scorte. Una testimonianza, non certo la prova che la città si sia preparata alla fine della civiltà.

Anche perché sabato 14 novembre si è svolta la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che ha coinvolto oltre venti supermercati dell’Aretino, con cittadini e volontari impegnati in una vera iniziativa di solidarietà.

Insomma, i carrelli pieni si possono spiegare anche senza tirare in ballo il collasso del sistema elettrico mondiale.

Ma vuoi mettere il fascino della catastrofe?

Un pacco di pasta è un pacco di pasta. Se invece lo compri pensando che martedì salterà la corrente, diventa una missione di sopravvivenza.

Il tonno passa da alimento in scatola a bene strategico nazionale. Le bottiglie d’acqua diventano riserve d’emergenza. E quello che prende sei confezioni di carta igienica non ha necessariamente paura del blackout: magari ha semplicemente una famiglia numerosa.

La vera centrale elettrica fuori controllo, nel frattempo, è WhatsApp.

Basta un messaggio inoltrato, un video con una voce inquietante e una data precisa. A quel punto il gioco è fatto: qualcuno ci crede, qualcuno si preoccupa, qualcuno lo gira agli amici «tanto per sicurezza».

E la bufala diventa improvvisamente più veloce della fibra ottica, quando funziona.

Secondo alcune versioni della storia, il 17 novembre dovrebbero bloccarsi perfino i servizi bancari. Il che, per molti italiani, rappresenterebbe una novità relativa: il bancomat che rifiuta di dare soldi è già un’esperienza piuttosto diffusa, soprattutto verso fine mese.

Resta una certezza: nessuna prova di un blackout programmato, nessun annuncio di chiusura nazionale degli sportelli e nessuna ragione per assaltare gli scaffali.

Arezzo può continuare tranquillamente a fare la spesa.

E chi ha comprato trenta scatolette di tonno per sopravvivere all’Apocalisse può consolarsi: almeno fino alla scadenza, il pranzo è garantito.

Morale della favola: martedì potrebbe non spegnersi proprio niente. Tranne, possibilmente, il telefono di chi continua a inoltrare queste bischerate.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali e voci non confermate.