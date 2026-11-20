Badia al Pino, 700mila euro in oro spariti durante una rapina e un basista che sostiene di aver agito per pagare i debiti alle slot machine. La Corte d’Appello di Firenze ha ridotto da sei anni e otto mesi a quattro anni la pena inflitta al dipendente coinvolto nel colpo del 28 giugno 2024. La ludopatia è entrata nella valutazione delle attenuanti generiche. Una vicenda vera, con un finale che sembra scritto da un autore di satira rimasto senza fantasia.

Il dipendente dell’azienda orafa, secondo la ricostruzione pubblicata dal Corriere Fiorentino il 20 novembre 2026, aveva aiutato i complici a organizzare la rapina ai danni del proprio datore di lavoro. Davanti ai giudici ha spiegato di aver accumulato debiti di gioco e di aver cercato così il denaro per saldarli.

La difesa ha invocato perfino lo stato di necessità. La Corte non ha accolto questa tesi e non lo ha assolto, ma ha riconosciuto le attenuanti generiche, riducendo la pena a quattro anni. Insomma, la slot machine non restituisce il resto, ma il processo qualche anno sì.

Nel frattempo il titolare dell’azienda, vittima della rapina, ha accettato le scuse dell’ex dipendente e non si è costituito parte civile. Una generosità che, nel settore orafo, pesa parecchio anche quando non è espressa in carati.

Attenzione però: quattro anni di condanna non significano automaticamente niente carcere. L’eventuale accesso a misure alternative dipende dai requisiti previsti dalla legge e dalle decisioni competenti. La difesa ha inoltre annunciato ricorso in Cassazione, contestando la qualificazione del fatto come rapina anziché appropriazione indebita.

Rimane la domanda che tormenta il cittadino comune: se per saldare i debiti di gioco uno può perdere la testa, chi ha perso il portafoglio deve almeno conservare la pazienza? E soprattutto, quando lo Stato propone di giocare responsabilmente, qualcuno ha spiegato che la rapina non rientra nei metodi di ricarica?

La ludopatia è una dipendenza seria e merita cure, non battute sulla sofferenza di chi ne è colpito. La satira, qui, riguarda il cortocircuito fra un colpo da 700mila euro, un processo e un’espressione che in questo Paese è irresistibile: «sconto di pena».

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.