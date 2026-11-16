Ci sarà la musica? Sì, ma c’è poco da ballare

Venerdì 20 novembre anche Arezzo si fermerà per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil. In programma un corteo per le strade cittadine e una conclusione in piazza della Libertà con interventi sindacali e musica dal vivo degli Osaka Flu e della Pun Cake.

La musica, insomma, non mancherà. Per ballare, invece, bisognerà trovare qualche buon motivo.

Perché tra stipendi che faticano a tenere il passo con il costo della vita, pensioni, bollette e spese quotidiane, la colonna sonora di parecchie famiglie italiane somiglia più a una marcia funebre che a un tormentone estivo.

I lavoratori si ritroveranno al parco vicino al parcheggio Baldaccio. Da lì partirà il corteo che raggiungerà piazza della Libertà, dove alle 11.30 sono previsti gli interventi conclusivi e gli appuntamenti musicali annunciati.

Al centro della protesta ci sono le scelte economiche del Governo, contestate dalla Cgil, che chiede salari e pensioni più alti, rinnovi contrattuali, un fisco più equo e maggiori investimenti nella sanità, nella scuola e nei servizi sociali.

Il sindacato critica anche l’aumento delle spese militari e denuncia l’assenza di risposte adeguate alla precarietà lavorativa e alla perdita di potere d’acquisto.

Tradotto in linguaggio meno sindacale: la spesa costa, lo stipendio non basta e arrivare alla fine del mese è diventata una disciplina olimpica. Senza medaglia, naturalmente.

Lo sciopero interesserà l’intera giornata lavorativa nei settori pubblici e privati, con la garanzia delle prestazioni indispensabili prevista dalla legge.

Per raggiungere Arezzo saranno disponibili anche pullman organizzati dalla Cgil, con partenze da Foiano alle 7.15; Camucia e Sansepolcro alle 7.40; Castiglion Fiorentino, San Giovanni Valdarno, Montevarchi e Bibbiena alle 8; Terranuova alle 8.10.

Sul palco, dunque, Osaka Flu e Pun Cake. Nelle tasche, per molti, il solito ritornello.

E se qualcuno riuscirà finalmente a far ballare gli stipendi, quello sì che sarà un concerto da tutto esaurito.