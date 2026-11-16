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Persone con borse degli acquisti nel centro storico di Arezzo
Una scena di shopping natalizio nel centro storico

Città del Natale, la lettera di un commerciante: «Arezzo merita di essere vissuta, non soltanto visitata»

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Città del Natale, la lettera di un commerciante: «Arezzo merita di essere vissuta, non soltanto visitata»

Riceviamo da un commerciante aretino, che chiede di restare anonimo, una riflessione sull’undicesima edizione della Città del Natale. L’autore precisa di parlare a titolo personale, pur riferendo che impressioni analoghe sono state espresse anche da altri colleghi. Le valutazioni sulle ricadute economiche sono sue considerazioni, non dati accertati dalla redazione. Pubblichiamo integralmente la lettera, senza modificarne il testo.

Una città che merita di essere vissuta, non soltanto visitata.

Sabato si è inaugurata l’undicesima edizione della Città del Natale. Un appuntamento ormai consolidato, che negli anni ha portato ad Arezzo migliaia di visitatori, ma che inevitabilmente apre anche una riflessione su quale città vogliamo essere e, soprattutto, su quale città vogliamo lasciare a chi la vive ogni giorno.

È con un certo rammarico che assistiamo, ancora una volta, a un centro storico che durante queste settimane sembra perdere la propria identità e la propria quotidianità. Una presenza turistica così imponente, spesso concentrata su un’offerta commerciale e di intrattenimento ormai ripetitiva, finisce per allontanare proprio quei cittadini che dovrebbero essere i primi a vivere e frequentare la propria città.

E credo sia doveroso comprendere anche la stanchezza degli aretini. Dopo undici edizioni, è legittimo desiderare qualcosa di diverso, nuove proposte, nuove idee e occasioni capaci di sorprendere, non soltanto di riproporre formule già viste.

Ma c’è un aspetto che mi dispiace particolarmente: le conseguenze economiche che tutto questo comporta per i tanti commercianti del centro storico. Persone e attività che lavorano duramente durante tutto l’anno, che investono, resistono e contribuiscono ogni giorno a mantenere viva la città, ritrovandosi proprio nel periodo che dovrebbe essere più importante a fare i conti con una clientela abituale che si allontana e con incassi che ne risentono.

Non è una critica a chi viene a visitare Arezzo, né a chi lavora per organizzare queste manifestazioni. È piuttosto un invito a fermarsi e riflettere.

Arezzo merita molto più di essere una semplice destinazione da visitare per qualche ora. Merita di essere una città in cui i suoi abitanti abbiano ancora piacere di uscire, passeggiare, incontrarsi, fare acquisti e sentirsi parte di una comunità.

Mi dispiace vedere una città che amo rischiare di perdere, anche solo temporaneamente, il rapporto con i propri cittadini. Perché una città non vive soltanto dei numeri delle presenze turistiche, ma soprattutto delle persone che la abitano, la scelgono e la tengono viva ogni giorno.

E forse, dopo undici edizioni, sarebbe arrivato il momento di chiedersi non soltanto quanti visitatori siamo riusciti ad attirare, ma anche quanti aretini siamo riusciti a far tornare a vivere la propria città.

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