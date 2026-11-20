I lombrichi possono andare dal marroncino all’amaranto tendente al rosso. Chi frequenta poco la campagna magari non li ha mai visti, ma sono innocui e contribuiscono alla fertilità del terreno.

Pico incontra Luigi, che procede di buon passo facendo fit walking.

«Ciao Luigi, vedo che ti alleni. Sei proprio uno sportivo, eh?»

Luigi rallenta. «Sai, mi devo tenere in forma. Sono uno dei campioni di jumping!»

Intanto Pico vede Maggy ferma ai piedi di uno scalino del marciapiede e sussurra a Luigi: «Guarda là, che bel musino ha la Maggy. È proprio ’na bella gnocca!»

Luigi, un po’ sorpreso, gli risponde: «Ma sta a voltà le spalle a noi. ’Un vedi che quello è il lato B? E poi gnocca de che? Siamo tutti ermafroditi!»

«Sì, lo so», risponde Pico. «Siamo al passo coi tempi. Sta’ a vede’ che ci fanno segretari de partito!»

Intanto Maggy, muovendosi piano, è arrivata a metà dello scalino, quando un’auto fa manovra per parcheggiare e… ciak!

«Hai visto che è successo alla povera Maggy?» fa Pico. «È rimasta senza culo. Eppure l’aveva bello rotondetto!»

«’Un ti preoccupare», risponde Luigi. «Ci penserà un’estetista a rimetterla a posto. Basta un’iniezione di acido ialuronico!»

«Sì, è vero, son tutte con quei labbroni a miccia… Ma tu, Luigi, hai mai baciato una lombrica molto femminile?»

«Una volta c’ho provato, ma il sapore era sgradevole e mi son rimaste le labbra piene di terra. È dura capire da che verso prenderle!»

Luigi accelera il passo e saluta Pico, che gli fa un’ultima domanda: «Dove vai a fare jumping?»

«Al fiume. È pericoloso, perché piaccio parecchio ai pesci. Meno male che il fratello della trota è finito nella rete. Uno in meno!»

«Ah! Ti interessi anche tu di politica?»

«Certo, ’un so’ mica un verme… come…»

E qui metteteci chi vi pare!