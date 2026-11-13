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Vignetta di Paolo Lombardi sui tagli alle bollette: un uomo con bombetta e tazzina di caffè dice «Ma mi faccia il piacere!»
La matita di Paolo Lombardi ironizza sul risparmio di 1,40 euro al mese citato nella vignetta.

Bollette, il risparmio di un caffè: Lombardi risponde «Ma mi faccia il piacere!»

La matita di Paolo Lombardi recupera il celebre «Ma mi faccia il piacere!» di Totò per ironizzare sul risparmio di 1,40 euro al mese evocato nella vignetta.

Paolo Lombardi
By Paolo Lombardi

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Paolo Lombardi

Bollette, il risparmio di un caffè: Lombardi risponde «Ma mi faccia il piacere!»

La matita di Paolo Lombardi recupera il celebre «Ma mi faccia il piacere!» di Totò per ironizzare sul risparmio di 1,40 euro al mese evocato nella vignetta.

Un euro e quaranta centesimi al mese: tanto vale, secondo la cifra riportata nella nuova vignetta di Paolo Lombardi, il risparmio sulle bollette promesso agli italiani. Il costo di un caffè, più o meno. Non proprio una rivoluzione per il bilancio familiare.

Lombardi riprende una delle battute più famose di Totò, il Principe della risata: «Ma mi faccia il piacere!». La frase, resa celebre anche dal film Totò a colori del 1952, diventa la risposta ironica alla modestia del risparmio rappresentato nella vignetta. Con la bombetta, una tazzina in mano e l’espressione incredula, il protagonista richiama immediatamente la comicità del grande Antonio de Curtis.

Il meccanismo satirico è semplice: davanti a un taglio delle bollette descritto come il prezzo di un caffè al mese, Lombardi chiama in causa Totò. E quella risposta, a distanza di decenni, funziona ancora senza bisogno di aggiungere altro.

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Paolo Lombardi è un disegnatore satirico attivo dal 2008. Le sue vignette sono state pubblicate da numerose testate italiane e internazionali, tra cui la Repubblica, L’Espresso, Il Vernacoliere, Le Monde, Le Figaro e Charlie Hebdo. Ha partecipato a mostre ed eventi in diversi Paesi ed è membro di Cartooning for Peace e del team di Cartoon Movement.

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