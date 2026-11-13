Bollette, il risparmio di un caffè: Lombardi risponde «Ma mi faccia il piacere!»

Un euro e quaranta centesimi al mese: tanto vale, secondo la cifra riportata nella nuova vignetta di Paolo Lombardi, il risparmio sulle bollette promesso agli italiani. Il costo di un caffè, più o meno. Non proprio una rivoluzione per il bilancio familiare.
Lombardi riprende una delle battute più famose di Totò, il Principe della risata: «Ma mi faccia il piacere!». La frase, resa celebre anche dal film Totò a colori del 1952, diventa la risposta ironica alla modestia del risparmio rappresentato nella vignetta. Con la bombetta, una tazzina in mano e l’espressione incredula, il protagonista richiama immediatamente la comicità del grande Antonio de Curtis.
Il meccanismo satirico è semplice: davanti a un taglio delle bollette descritto come il prezzo di un caffè al mese, Lombardi chiama in causa Totò. E quella risposta, a distanza di decenni, funziona ancora senza bisogno di aggiungere altro.