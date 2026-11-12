Arezzo, tornano fumetti, vinili e Pokémon: al Centro Affari la nostalgia costa 5 euro

Ad Arezzo torna il fine settimana in cui conservare vecchi fumetti, dischi e videogiochi smette di essere una mania e diventa una passione rispettabile. Sabato 14 e domenica 15 novembre il Centro Affari e Convegni di via Spallanzani ospita la 29ª edizione della Fiera del Disco e del Fumetto, con oltre cento espositori e due giornate dedicate al collezionismo e alla cultura pop.

Dai vinili alle carte Pokémon, dai fumetti storici ai videogiochi, ce ne sarà per tutti. Anche per chi sostiene di andare soltanto a dare un’occhiata e poi torna a casa con tre buste e il portafoglio alleggerito.

Da Tex ai Pokémon, passando per i giradischi

Tra i banchi si potranno cercare vecchie edizioni di Tex, Zagor, Diabolik, Topolino, Dylan Dog e Spider-Man, accanto a manga, action figures e carte collezionabili. Spazio anche agli appassionati di Pokémon, One Piece e Yu-Gi-Oh!, ormai capaci di trasformare un mazzo di carte in un argomento di discussione economica familiare.

Sul fronte musicale, vinili e CD spazieranno dal rock al jazz, dal soul ai successi degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta e Novanta, comprese colonne sonore e sigle dei cartoni animati.

Insomma, il posto ideale per ritrovare quel disco che ascoltavi da ragazzo e scoprire che oggi costa più di quanto pagavi l’intero stereo.

Il tesoro in soffitta? Qualcuno potrebbe valutarlo

Una delle opportunità offerte dalla manifestazione è la possibilità di portare da casa oggetti da collezione per farli esaminare dagli esperti presenti, ed eventualmente venderli.

Una buona occasione per scoprire se quella scatola dimenticata da trent’anni contiene qualcosa di prezioso oppure soltanto polvere, nostalgia e qualche ragno che nel frattempo ha acquisito la proprietà per usucapione.

Non mancheranno vecchie console Nintendo e PlayStation, videogiochi, album di figurine, giocattoli e Subbuteo. Un autentico viaggio nel tempo, con la differenza che stavolta nessuno ti sgrida perché passi troppo tempo a giocare.

Due giorni di fiera, con tanto di street food

La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale Fumetti e Dintorni con il patrocinio del Comune di Arezzo, propone anche un’area ristoro con street food.

Anche Bradipitt tra i protagonisti

Tra gli espositori è annunciato anche Giuseppe Scapigliati, autore di Bradipitt, le cui vignette trovano spazio sulle pagine de L’Ortica. Sarà un’occasione per incontrarlo, conoscere le sue pubblicazioni e magari portarsi a casa una copia dedicata. Una piccola consolazione per chi, dopo aver letto le notizie di questi tempi, ha ancora voglia di ridere.

L’appuntamento è al Centro Affari e Convegni di via Lazzaro Spallanzani 23, sabato 14 novembre dalle 9 alle 19 e domenica 15 novembre dalle 9 alle 18.30.

Il biglietto d’ingresso costa 5 euro. Per informazioni è possibile contattare gli organizzatori al numero 348 4410579 o scrivere a info@fumettiedintorni.it.

Cinque euro per entrare in un mondo dove i ricordi possono valere una fortuna, i supereroi non invecchiano e le carte Pokémon sono prese più seriamente di certi programmi elettorali.

E ad Arezzo, di questi tempi, trovare qualcuno che mantiene il proprio valore nel corso degli anni è già una notizia.