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Consiglieri del Partito Democratico durante una seduta del Consiglio comunale di Arezzo.
Il gruppo consiliare del PD di Arezzo propone la candidatura della città a Capitale Europea del Piccolo Commercio 2028.

Arezzo Capitale Europea del Piccolo Commercio 2028, il PD incalza la Giunta: «Muoviamoci subito»

Il consigliere Donato Caporali propone la candidatura europea della città e chiede un tavolo con Confcommercio, Confesercenti e quartieri. Al centro botteghe, innovazione e sostenibilità.

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Arezzo Capitale Europea del Piccolo Commercio 2028, il PD incalza la Giunta: «Muoviamoci subito»

Il consigliere Donato Caporali propone la candidatura europea della città e chiede un tavolo con Confcommercio, Confesercenti e quartieri. Al centro botteghe, innovazione e sostenibilità.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Arezzo propone di candidare la città al titolo di Capitale Europea del Piccolo Commercio 2028 e chiede al sindaco Marcello Comanducci e alla Giunta di avviare subito un percorso condiviso con associazioni di categoria e quartieri.

L’obiettivo, spiega il PD, è sostenere i negozi di vicinato e valorizzare il commercio cittadino, puntando su innovazione digitale, sostenibilità ambientale e attenzione non soltanto al centro storico, ma anche alle periferie e alle frazioni.

«Non possiamo permetterci di perdere tempo né di ridurci all’ultimo minuto», dichiara il consigliere Donato Caporali, che rivolge un appello all’amministrazione: «Attiviamoci subito. Chiediamo all’amministrazione di convocare immediatamente un tavolo di lavoro permanente» con le categorie economiche, a partire da Confcommercio e Confesercenti, oltre ai rappresentanti dei comitati e dei quartieri.

Caporali sottolinea anche la disponibilità dell’opposizione a collaborare: «Sul futuro economico della città non debbano esserci steccati politici, ma una totale collaborazione per il bene comune».

Tre i punti sui quali il PD vorrebbe costruire l’eventuale candidatura. Il primo è la digitalizzazione del commercio, accompagnata da soluzioni sostenibili per le consegne e la logistica urbana. Il secondo è il rapporto tra centro storico, quartieri e frazioni: per i democratici, la tenuta dei negozi di prossimità è anche una questione di socialità e vitalità delle strade. Il terzo è la valorizzazione delle peculiarità aretine, dall’artigianato artistico all’oro e all’antiquariato, insieme alle manifestazioni che contribuiscono all’attrattività della città.

«Il piccolo commercio non è solo economia, è il cuore pulsante delle nostre strade e dell’identità aretina», conclude Caporali. «Per vincere a Bruxelles serve un dossier solido, capace di unire tecnologia, sostenibilità ambientale e valorizzazione dei quartieri. Il 2028 sembra lontano, ma il dossier va costruito adesso».

L’iniziativa europea European Capitals of Small Retail premia le città che si distinguono per il sostegno ai piccoli commercianti, la sostenibilità, la digitalizzazione e la vitalità urbana. La candidatura per il 2028 è, al momento, una proposta politica del PD: le informazioni ufficiali pubblicate dalla Commissione europea riguardano ancora il concorso 2027, per il quale le domande si sono chiuse il 9 ottobre 2026. Non risulta quindi confermata una scadenza per l’edizione 2028.

La domanda, adesso, passa a Palazzo Cavallo: la Giunta intende aprire il confronto e verificare la possibilità di costruire una candidatura, oppure la proposta rimarrà sulla carta?

Fonte per le informazioni sul concorso europeo: Commissione europea, European Capitals of Small Retail.

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