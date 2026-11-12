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Manifesto Prendi Freddo e portalo a letto di Filippo Nibbi, fotografia in bianco e nero con citazione attribuita a Tinto Brass
«Prendi Freddo e portalo a letto», Filippo Nibbi.

Filippo Nibbi, due nuovi manifesti tra provocazioni, Trump e Putin

Filippo Nibbi
By Filippo Nibbi

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Filippo Nibbi, due nuovi manifesti tra provocazioni, Trump e Putin

Due nuovi lavori di Filippo Nibbi si aggiungono alla serie «Manifesti & Manifeste» ospitata da L’Ortica. Stavolta si passa da una provocazione sul corpo e sull’ipocrisia a un fotomontaggio politico con Donald Trump e Vladimir Putin. Cambiano i protagonisti, non il gusto per gli accostamenti irriverenti.

Prendi Freddo e portalo a letto

Una fotografia in bianco e nero, un titolo che gioca con le parole e una frase attribuita a Tinto Brass: il fondoschiena sarebbe più onesto della faccia, perché non indossa maschere. Nibbi prende la provocazione alla lettera e la mette in bella mostra. Quanto all’ipocrisia, quella continua a trovare spazio anche senza bisogno di spogliarsi.

Manifesto Prendi Freddo e portalo a letto di Filippo Nibbi, con fotografia in bianco e nero e una frase attribuita a Tinto Brass
«Prendi Freddo e portalo a letto», dalla serie «Manifesti & Manifeste» di Filippo Nibbi.

Auto unno elettrica

Nel secondo manifesto Trump e Putin diventano i protagonisti di un fotomontaggio decisamente poco diplomatico. Il gioco di parole tra «auto», «unno» ed «elettrica» porta dritto alla battuta «Pipì!… Popò!», mentre sotto compare un messaggio meno scherzoso: «I giovani chiedono spazio. Trovano repressione». Una caricatura del potere che non cerca certo il visto delle ambasciate.

Manifesto Auto unno elettrica di Filippo Nibbi, fotomontaggio satirico con Trump e Putin e frase sui giovani e la repressione
«Auto unno elettrica», dalla serie «Manifesti & Manifeste» di Filippo Nibbi.

Due manifesti molto diversi, accomunati dalla voglia di mettere a disagio le apparenze. Nibbi lascia parlare le immagini: e, quando serve, le fa parlare anche a sproposito. È il bello della satira.

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Filippo Nibbi
Filippo Nibbi
Nato a Cortona. Poeta e scrittore della Fantastica arte di inventare il possibile e renderlo reale con il gusto del sogno, delle creatività e del piacere. Ha collaborato con Gianni Rodari. È autore del poema "Parlando di mio nonno Polifemo".

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