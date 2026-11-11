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Arezzo, le nomine di Comanducci e il dubbio di Menchetti: «Se questo non è un Ghinelli ter»

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Arezzo, le nomine di Comanducci e il dubbio di Menchetti: «Se questo non è un Ghinelli ter»

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Michele Menchetti, ex consigliere comunale di Arezzo, sulle nomine nelle istituzioni e nelle società partecipate cittadine. Le valutazioni espresse sono dell’autore. Leggi anche il nostro articolo sulle nomine: «Arezzo, Comanducci distribuisce le nomine: per qualcuno cambia la poltrona, per altri soltanto la stanza».

Se questo non è un Ghinelli ter.

“Cosa succede, cosa succede in città? C’è qualche cosa, qualcosa che non va…”, cantava una nota canzone.

La giornata del 10 novembre è stata segnata dalle nomine effettuate dall’amministrazione comunale di Arezzo, tra le quali figura anche il nome del figlio dell’ex sindaco Ghinelli, tanto per ribadire la “discontinuità” di Comanducci dalla precedente giunta.

Oggi più che mai mi pare evidente cosa sia diventata la politica. E tutto avviene sotto gli occhi di tutti, anzi con la compiacenza di buona parte della popolazione che evidentemente non ci trova nulla di male.

Eppure la politica sarebbe letteralmente “ciò che attiene alla pólis” o “l’arte di governare la città” e, non di poca importanza, per il bene comune.

In questo mare di nomine mi voglio soffermare sui due consiglieri comunali di maggioranza, eletti appena cinque mesi fa, che sembra abbiano rassegnato le dimissioni venerdì 6 novembre per poter poi essere nominati ai vertici rispettivamente della Fraternita dei Laici e di Aisa Impianti.

Fino all’anno scorso tutto ciò non era permesso in quanto si doveva attendere un periodo di cosiddetto “raffreddamento”, ossia un lasso di tempo obbligatorio che deve intercorrere tra la fine di un mandato politico e l’assunzione di determinati incarichi gestionali, amministrativi o dirigenziali all’interno dello stesso ente locale o in enti e società da esso controllati. Questa misura nasceva per prevenire conflitti d’interesse e il fenomeno del cosiddetto pantouflage (o “porte girevoli”). Niente di che dal mio punto di vista, una piccola toppa che serviva quasi a nulla, ma che pareva essere tuttavia una specie di freno a quella che secondo me è una deriva morale.

Perché?

Due persone si sono presentate agli aretini e si sono candidate per il consiglio comunale, ossia per dare il loro contributo in quella specifica sede per il buon governo di Arezzo. Sono risultate elette ma evidentemente quel ruolo di consigliere comunale gli sta stretto, per cui in forza del consenso elettorale ottenuto attraverso i voti, ecco pronte per loro due cariche in altrettante istituzioni pubbliche.

Le domande che sorgono spontanee sono tante.

Sono competenti per detti ruoli? La loro nomina è stata influenzata dal consenso elettorale ottenuto alle elezioni comunali? Il loro intento candidandosi al consiglio comunale era davvero quello di fare il bene della comunità oppure di ottenere dei vantaggi personali? Premesso che la legge oggi lo consente, la comunità aretina apprezza questo modo di fare del governo della città?

Lo reputa moralmente accettabile?

Come avrete capito, io no.

Michele Menchetti, ex consigliere comunale di Arezzo

Nota della redazione: il riferimento al periodo di “raffreddamento” riguarda, in particolare, la disciplina delle cause di inconferibilità prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo 39/2013, abrogato nel 2025. Restano da valutare caso per caso eventuali altri vincoli e incompatibilità. L’intervento esprime un giudizio politico sulle nomine, non un accertamento di irregolarità.

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