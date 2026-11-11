Dal Misoginistan con furore: gli aretini dichiarano guerra su Facebook

L’allarme bomba nelle scuole di Arezzo lo abbiamo già raccontato nella cronaca della giornata. Adesso resta da affrontare un’altra emergenza: quella scoppiata su Facebook. Perché mentre le autorità verificavano le minacce, nei commenti gli aretini avevano già individuato colpevoli, ricostruito scenari internazionali e, in qualche caso, proposto perfino il ritorno del fascismo.

Tutto nasce dalla mail firmata da un sedicente Mikhail Andropov, che si presenta come leader del fantomatico «Vilayat di Misoginistan». Il messaggio, con oggetto «Avviso di pericolo», è datato 11 novembre, ore 9:56. Il mittente apparente mostra un nome in caratteri cinesi e un dominio collegato a un ateneo di Taiwan: un dettaglio che non dimostra affatto da dove sia partita realmente la minaccia.

Ma è su quella parola, «Misoginistan», che Facebook si supera. «Misoginistan!!???», domanda Simone. «Sì, gli fanno schifo le donne», risponde Andrea. E c’è pure chi dichiara la nascita della «Repubblica del Minchiojistan». La diplomazia internazionale, al momento, non risulta essersi pronunciata.

Il Consiglio di sicurezza dell’ONU, sezione commenti

Da lì in avanti è un susseguirsi di analisi: guerra ibrida, destabilizzazione, strategia della tensione, riarmo, servizi segreti, Russia, Iran e governo italiano. Gianni ragiona sulle conseguenze psicologiche delle false minacce: paura, quotidianità interrotta, forze di sicurezza impegnate. È una riflessione sul possibile effetto di questi episodi, non una prova sull’identità di chi li organizza.

Filippo sintetizza invece la diplomazia da tastiera in quattro parole: «Quindi ha stato Putin?».

C’è chi attribuisce il messaggio all’intelligenza artificiale, chi immagina oscure regie politiche e chi ha già capito tutto senza il fastidio delle verifiche. A Facebook, in fondo, basta poco per mettere insieme una commissione d’inchiesta internazionale. Il difficile è trovare qualcuno disposto ad aspettarne i risultati.

Le paure vere, in mezzo alle battute

Non tutte le reazioni fanno ridere, naturalmente. «Come si fa stare tranquilli adesso che i nostri figli vanno a scuola», scrive Margarita. Altri raccontano bambini evacuati, genitori richiamati in fretta e difficoltà nei plessi. Sono le preoccupazioni concrete di una giornata che, al di là dell’assurdità della mail, ha scombussolato tante famiglie.

C’è poi chi mette in discussione la proporzionalità delle evacuazioni e chi ricorda che, davanti a una minaccia, non è facile assumersi la responsabilità di ignorarla. Il punto è serio e non si risolve con una battuta.

Nicolino porta invece il dibattito sul terreno più pratico: «Ecco che è sto casino che non posso consegnare in centro». La geopolitica può aspettare. Il giro delle consegne, mica tanto.

Dalla mail sospetta al ritorno del Ventennio

Naturalmente non poteva mancare il partito delle soluzioni definitive. «Qui ci vuole il vero fascismo vedrai come si aggiustano le cose», scrive un commentatore. È una capacità tutta particolare dei social: parte una mail minatoria e nel giro di tre risposte qualcuno è già arrivato alla dittatura.

Intanto Andrea trova un paragone più vicino alle nostre caselle di posta: la mail somiglia a quelle del benefattore nigeriano che vuole regalarci un milione di dollari, purché gli mandiamo l’IBAN. Luigi ricorda i tempi in cui a scuola si faceva festa soltanto quando «ci buttavan fuori di classe le matricole». Altro che guerra ibrida: una volta bastava molto meno.

Misoginistan, la superpotenza dei commenti

Se qualcuno cercava un riassunto della giornata, ci ha pensato anche la matita di Paolo Lombardi, con la vignetta già pubblicata su L’Ortica. Noi, invece, ci siamo addentrati nella giungla dei commenti, dove gli investigatori sono tutti volontari, i verdetti arrivano prima delle prove e il Misoginistan è già una potenza mondiale.

Una certezza almeno c’è: per scatenare una guerra nei commenti di Facebook non serve una bomba. Basta una mail.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali e raccoglie una selezione di commenti pubblici sui social. Le ipotesi e le accuse riportate appartengono ai rispettivi autori e non costituiscono fatti accertati.