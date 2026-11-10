Arezzo Città del Natale, sul sito ufficiale piazza Risorgimento diventa un parcheggio: il turismo a occhi chiusi

Per promuovere Arezzo nel mondo bisogna prima conoscerla. Ma evidentemente è un dettaglio. Sul sito ufficiale di Arezzo Città del Natale, piazza Risorgimento viene presentata ai visitatori come un grande parcheggio. Proprio quella piazza dove si trovano le casette dei mercatini natalizi. A questo punto, per completare l’opera, manca soltanto il cartello «Lasciare libero il passo carrabile» davanti al banco del vin brulé.

La perla è stata scovata da Francesco, lettore dell’Ortica, che si è imbattuto nella scheda dedicata alla piazza. Il testo spiega che piazza Risorgimento è «per lo più definita dal grande parcheggio che vi si trova» e che la sua funzione principale sarebbe «accogliere i veicoli e fornire accesso alla stazione ferroviaria e al centro di Arezzo».

Non contento, il sito precisa che la piazza non avrebbe «l’atmosfera o il fascino delle piazze medievali». Insomma, il messaggio promozionale al turista è chiarissimo: venite ad Arezzo, abbiamo una piazza senza fascino, ma almeno ci potete lasciare la macchina. Un capolavoro di marketing territoriale. Alla prossima fiera del turismo conviene presentarsi con il disco orario.

Peccato che chi conosce la città sappia benissimo che piazza Risorgimento non è il parcheggione descritto in quella scheda. E peccato soprattutto che il sito appartenga proprio alla manifestazione che punta ad attirare visitatori in quella zona. Uno potrebbe aspettarsi, senza pretendere la luna, che almeno chi racconta Arezzo ai turisti sappia distinguere una piazza da un autosilo.

Francesco, con un ottimismo che in città meriterebbe un premio, ha subito pensato che il problema della sosta natalizia fosse finalmente risolto: «L’Amministrazione ha risolto il problema dei parcheggi per la Città del Natale, ha messo le strisce blu sopra le casette di legno!!».

La proposta è sensata. Il casottino del torrone diventa posto auto, quello delle decorazioni è riservato ai residenti, e il Babbo Natale di turno distribuisce multe anziché caramelle. Per parcheggiare vicino alla stazione, invece, basta chiedere indicazioni a una renna munita di navigatore.

Il lettore si domanda anche se a scrivere la scheda possa essere stata l’intelligenza artificiale. Non abbiamo elementi per stabilirlo, e sarebbe ingiusto attribuire a una macchina una sciocchezza che un essere umano è perfettamente capace di produrre da solo. Il punto, infatti, non è chi abbia battuto i tasti. È chi avrebbe dovuto leggere il risultato prima di metterlo online.

Perché qui sta il vero miracolo natalizio: una città che investe sulla propria immagine turistica può ritrovarsi raccontata da una pagina che sembra scritta da qualcuno passato ad Arezzo soltanto in tangenziale. E che, evidentemente, non si è nemmeno fermato a chiedere informazioni.

La scheda incriminata si trova sul sito di Arezzo Città del Natale. Correggerla richiederebbe pochi minuti. Accorgersi che è assurda, ancora meno. Il difficile, a quanto pare, è trovare qualcuno che si prenda la briga di controllare.

Se questa è la vetrina con cui presentiamo Arezzo al mondo, almeno una cosa è certa: non manca il parcheggio. Manca il controllo qualità.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali.