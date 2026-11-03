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Manifesto Evento di Maestrò di Filippo Nibbi con piazza gremita e riferimento a Francesco Guccini
«Evento di Maestrò», dalla serie «Manifesti & Manifeste» di Filippo Nibbi.

Filippo Nibbi, due nuovi manifesti tra Guccini, pace e memoria del 4 novembre

Due nuovi «Manifesti & Manifeste» di Filippo Nibbi: «Evento di Maestrò», omaggio a Guccini, e «4 Novembre», riflessione sulle vittime della guerra e sulla memoria.

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Filippo Nibbi, due nuovi manifesti tra Guccini, pace e memoria del 4 novembre

Due nuovi «Manifesti & Manifeste» di Filippo Nibbi: «Evento di Maestrò», omaggio a Guccini, e «4 Novembre», riflessione sulle vittime della guerra e sulla memoria.

Due nuovi lavori di Filippo Nibbi arricchiscono la serie «Manifesti & Manifeste» ospitata da L’Ortica. Stavolta il filo conduttore è la pace, osservata da due punti diversi: la musica e la memoria della guerra. Immagini e parole cambiano tono, ma la domanda che lasciano è la stessa: abbiamo imparato qualcosa?

Evento di Maestrò

Nel primo manifesto, una piazza gremita fa da sfondo a un omaggio a Francesco Guccini. Il titolo gioca con le parole, mentre il riferimento musicale richiama il desiderio di un mondo capace di vivere senza violenza. Una folla vista dall’alto e una domanda che, a forza di restare attuale, finisce per diventare un rimprovero collettivo.

Manifesto Evento di Maestrò di Filippo Nibbi, con una grande folla in piazza e un omaggio a Francesco Guccini
«Evento di Maestrò», dalla serie «Manifesti & Manifeste» di Filippo Nibbi.

4 Novembre: Menti?

Il secondo manifesto guarda alla giornata del 4 novembre e alla memoria della Prima guerra mondiale. La fotografia di un soldato nel fango delle trincee accompagna un testo sulle vite travolte dal conflitto e sulle voci che spesso non trovano ascolto. «Menti?» è un titolo breve, volutamente ambiguo: interpella chi racconta la guerra e chi preferisce dimenticarne le conseguenze.

Manifesto 4 Novembre di Filippo Nibbi con fotografia storica di un soldato in una trincea fangosa e testo sulla memoria della guerra
«4 Novembre», dalla serie «Manifesti & Manifeste» di Filippo Nibbi.

Sono due manifesti diversi, uno rivolto alla musica e l’altro alla storia, che ricordano quanto sia facile celebrare la pace e quanto più difficile sia costruirla. Nibbi lascia alle immagini e alle parole il compito di farci fermare, anche solo per un momento.

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Filippo Nibbi
Nato a Cortona. Poeta e scrittore della Fantastica arte di inventare il possibile e renderlo reale con il gusto del sogno, delle creatività e del piacere. Ha collaborato con Gianni Rodari. È autore del poema "Parlando di mio nonno Polifemo".

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