Sansepolcro, frane e strade interrotte: 40 famiglie isolate a Montagna, soccorsi con l’elicottero

Le forti piogge che stanno colpendo la Valtiberina hanno provocato frane, smottamenti e gravi problemi alla viabilità nel territorio di Sansepolcro. La situazione più delicata riguarda la frazione Montagna, dove una frana ha interrotto la strada di accesso, lasciando temporaneamente isolate circa 40 famiglie.

Il Comune ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare gli interventi di emergenza, monitorare le criticità e garantire assistenza alla popolazione.

Particolarmente difficile la situazione di alcune abitazioni situate più a monte della frazione, attualmente non raggiungibili attraverso la viabilità ordinaria.

In località Palazzo, una famiglia è stata recuperata dai Vigili del Fuoco grazie all’intervento dell’elicottero Drago. Secondo l’aggiornamento del Comune sono in corso le operazioni per raggiungere un’altra famiglia rimasta isolata, non appena le condizioni lo consentiranno.

L’amministrazione comunale mantiene i contatti con la Pro Loco della Montagna, impegnata a verificare le necessità dei residenti. Il presidente dell’associazione si è attivato personalmente per controllare le condizioni delle persone nelle zone più difficili da raggiungere.

Frane e strade chiuse: problemi anche sulla Tiberina Nord

Le precipitazioni hanno provocato dissesti anche in altre zone del territorio. In via Tiberina Nord, all’altezza dello svincolo per La Sgoluppa, una frana e alcuni smottamenti hanno reso necessaria la chiusura della strada.

Sono in corso interventi per ripristinare provvisoriamente la circolazione, compatibilmente con le condizioni di sicurezza. Operai, tecnici e personale specializzato sono impegnati anche nelle aree interessate da frane e allagamenti.

Allerta arancione fino alle 23.59 di venerdì 13 novembre

Resta in vigore fino alle 23.59 di oggi, venerdì 13 novembre, l’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore.

Il Comune invita i cittadini a limitare gli spostamenti ai casi di stretta necessità, rispettare le chiusure stradali e non avvicinarsi alle aree interessate dagli smottamenti. Raggiungere le zone colpite per scattare fotografie o girare video rischia di intralciare le operazioni di soccorso.

L’amministrazione ha ringraziato i Vigili del Fuoco, la Pro Loco della Montagna e tutti gli operatori impegnati nell’emergenza. La priorità resta raggiungere le persone isolate, mettere in sicurezza le strade e ristabilire i collegamenti.

Le immagini del maltempo nel territorio di Sansepolcro

L’intervento dell’elicottero Drago nelle zone colpite dal maltempo.

La piena di un corso d’acqua durante le forti precipitazioni.

Detriti e danni alla viabilità provocati dal maltempo.

Per il quadro dell’emergenza in tutta la provincia, leggi anche Maltempo nell’Aretino: 70 interventi dei Vigili del Fuoco, persone isolate e strade chiuse.