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Cortona, salta la preghiera a scuola: su Facebook invocano già la terza guerra mondiale

Il sindaco Meoni denuncia lo stop alla visita del parroco nella scuola di Centoia. Sui social esplode la rivolta: tra prosciutti, crocifissi e apocalissi, la laicità diventa un'emergenza nazionale.

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Cortona, salta la preghiera a scuola: su Facebook invocano già la terza guerra mondiale

Il sindaco Meoni denuncia lo stop alla visita del parroco nella scuola di Centoia. Sui social esplode la rivolta: tra prosciutti, crocifissi e apocalissi, la laicità diventa un'emergenza nazionale.

A Centoia, frazione di Cortona, la preghiera a scuola diventa un caso politico e Facebook risponde mettendo sul tavolo perfino la terza guerra mondiale. Il sindaco Luciano Meoni racconta che al parroco, intenzionato a incontrare le classi per un momento di preghiera e benedizione come negli anni precedenti, sarebbe stato detto di no per il carattere laico della scuola e per il rischio di offendere chi professa altre religioni.

Attenzione al condizionale, merce rarissima sui social: Meoni dice di aver appreso la vicenda da quattro famiglie. Al momento non abbiamo la versione diretta della dirigenza scolastica né un provvedimento da esaminare. Il sindaco chiede un ripensamento e annuncia: «Siamo alla frutta». Sotto il post, però, qualcuno ha già ordinato anche il caffè, l’ammazzacaffè e la fine della civiltà occidentale.

Il dibattito parte subito con una proposta di preghiera collettiva davanti alla scuola. Poi si alza la posta: un commentatore sostiene che la «salvezza» sarebbe «solo la 3^guerra mondiale», perché riporterebbe fame e gente in chiesa. Da una benedizione mancata al conflitto planetario, senza neppure passare dal consiglio d’istituto. Il programma scolastico, evidentemente, è stato accelerato.

C’è anche chi propone il ritorno di prosciutto, mortadella e salsicce nelle mense come risposta alla laicità. Il maiale, ignaro di essere diventato un esperto di diritto costituzionale, è stato così convocato a difesa delle tradizioni. Altri tirano in ballo Halloween, le moschee, il presepe e l’immancabile invito a tornarsene «a casa propria». Resta da capire a chi sia rivolto: finora nessuno ha documentato che la richiesta di non svolgere la preghiera venga da famiglie di altre fedi.

Non mancano commenti di segno opposto. C’è chi ricorda che si può pregare in chiesa, chi richiama la Costituzione e chi propone un’attività volontaria fuori dall’orario scolastico. Una commentatrice invita prima di tutto le istituzioni a parlarsi, invece di mettere qualcuno alla gogna sulla base di racconti indiretti. Un’idea talmente ragionevole da rischiare di non superare l’algoritmo.

Il punto è semplice, per quanto Facebook si stia impegnando a renderlo impossibile: libertà religiosa significa poter credere, non credere e praticare la propria fede senza imposizioni. La scuola pubblica deve rispettare tutti. Se e come sia stata effettivamente rifiutata la visita del parroco è una questione da chiarire ascoltando anche la dirigenza, non da risolvere contando le bandierine nei commenti.

Nel frattempo Cortona può vantare un primato: una preghiera che forse non si farà ha già generato una mobilitazione digitale capace di passare dalla ricreazione alla guerra mondiale. E il Padre Nostro, tra tanta indignazione, aspetta ancora di sapere cosa sia successo davvero.

Il post originale del sindaco Luciano Meoni:

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali e dichiarazioni pubbliche. La ricostruzione dell’episodio scolastico è, allo stato, quella riferita dal sindaco; resta da acquisire la versione dell’istituto.

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