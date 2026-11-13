Incidente mortale sulla regionale 71 a Ceciliano: 28enne perde la vita dopo un tamponamento

Un giovane di 28 anni residente a Ceciliano ha perso la vita nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre in un incidente stradale lungo la strada regionale 71, alle porte di Arezzo.

Secondo le nuove informazioni emerse, lo scontro è avvenuto dopo l’una, mentre sulla zona si abbatteva un forte temporale. Il ragazzo, indicato con le iniziali P.R., di origini russe e da tempo residente nell’Aretino, stava rientrando a casa ed era ormai vicino alla propria abitazione.

Alla guida di una Fiat 600, per cause ancora da chiarire, ha tamponato una Fiat Panda utilizzata dal servizio di viabilità della Provincia di Arezzo, condotta da un uomo di 65 anni.

Nell’impatto il 28enne avrebbe riportato un grave trauma alla testa. Secondo la ricostruzione riportata nelle ultime notizie, era inizialmente cosciente quando sono arrivati i soccorsi, ma le sue condizioni sono peggiorate. Il decesso sarebbe avvenuto durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale San Donato, e non dopo l’arrivo al pronto soccorso, come indicato nelle prime informazioni.

Il giovane lavorava in un frantoio a Castelnuovo di Subbiano. I rilievi sull’incidente sono stati effettuati dalla Polizia stradale di Arezzo, chiamata a ricostruire la dinamica esatta del tamponamento.

Tra gli aspetti ancora oggetto di verifica figura anche l’eventuale utilizzo delle cinture di sicurezza. Non risultano al momento accertate le cause precise del decesso.