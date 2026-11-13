HomeCronacheFatti di cronacaIncidente mortale sulla regionale 71 a Ceciliano: 28enne perde la vita dopo...

Incidente mortale sulla regionale 71 a Ceciliano: 28enne perde la vita dopo un tamponamento

Il giovane è rimasto coinvolto in un tamponamento. Soccorso e trasportato al pronto soccorso, è successivamente deceduto.

Redazione
By Redazione

-

Redazione

Incidente mortale sulla regionale 71 a Ceciliano: 28enne perde la vita dopo un tamponamento

Il giovane è rimasto coinvolto in un tamponamento. Soccorso e trasportato al pronto soccorso, è successivamente deceduto.

Un giovane di 28 anni residente a Ceciliano ha perso la vita nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre in un incidente stradale lungo la strada regionale 71, alle porte di Arezzo.

Secondo le nuove informazioni emerse, lo scontro è avvenuto dopo l’una, mentre sulla zona si abbatteva un forte temporale. Il ragazzo, indicato con le iniziali P.R., di origini russe e da tempo residente nell’Aretino, stava rientrando a casa ed era ormai vicino alla propria abitazione.

Alla guida di una Fiat 600, per cause ancora da chiarire, ha tamponato una Fiat Panda utilizzata dal servizio di viabilità della Provincia di Arezzo, condotta da un uomo di 65 anni.

Nell’impatto il 28enne avrebbe riportato un grave trauma alla testa. Secondo la ricostruzione riportata nelle ultime notizie, era inizialmente cosciente quando sono arrivati i soccorsi, ma le sue condizioni sono peggiorate. Il decesso sarebbe avvenuto durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale San Donato, e non dopo l’arrivo al pronto soccorso, come indicato nelle prime informazioni.

Il giovane lavorava in un frantoio a Castelnuovo di Subbiano. I rilievi sull’incidente sono stati effettuati dalla Polizia stradale di Arezzo, chiamata a ricostruire la dinamica esatta del tamponamento.

Tra gli aspetti ancora oggetto di verifica figura anche l’eventuale utilizzo delle cinture di sicurezza. Non risultano al momento accertate le cause precise del decesso.

Da leggere sullo stesso argomento

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articolo precedente
Bollette, il risparmio di un caffè: Lombardi risponde «Ma mi faccia il piacere!»
Prossimo articolo
Sansepolcro, frane e strade interrotte: 40 famiglie isolate a Montagna, soccorsi con l’elicottero
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.

Punture scelte

Dal Misoginistan con furore: gli aretini dichiarano guerra su Facebook

Redazione -
Dopo l'allarme bomba nelle scuole, sui social esplode di tutto: Putin, complotti, nostalgici del fascismo, genitori preoccupati e battute memorabili. Cronache dal fronte dei commenti.

Arezzo, un uomo racconta le violenze subite: «Ero innamorato, non ho denunciato»

Politica - Istituzioni - Società Carlo Umberto Salvicchi -

Comanducci porta Arezzo nell’intelligenza artificiale. Per ora il Tech Hub non ha ancora un indirizzo

Satira civica Gino Perticai -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Da leggere

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕