Karate, l’AKA Team di Arezzo è la migliore società toscana tra gli Esordienti

L’AKA Team Karate di Arezzo è la miglior società toscana nella categoria Esordienti. La conferma è arrivata dalla fase regionale di qualificazione ai campionati italiani di combattimento, disputata a Vecchiano, in provincia di Pisa, con la partecipazione di atleti e atlete nati nel 2013 e nel 2014.

Con quattro medaglie d’oro, una d’argento e tre di bronzo, la società aretina ha conquistato il primo posto nella classifica tra 31 squadre e ottenuto sette qualificazioni alle finali nazionali, in programma il 28 e 29 novembre a Vigevano.

I titoli regionali sono stati vinti da Mariafrancesca De Coro nei -45 kg, Denise Formichella nei +68 kg, Brando Maria Livi nei -53 kg e Alessio Mazzuoli nei -43 kg.

Alle finali nazionali accederanno anche Vittoria Farini, argento nei -40 kg, Sofia Galletti, bronzo nei -50 kg, e Luca Dini, bronzo nei -48 kg. Il terzo posto di Tommaso Arrigucci nei -53 kg non è invece bastato per ottenere il pass. Riccardo Batistini e Alessandro Niccolini hanno concluso al quinto posto nella categoria -58 kg.

Il gruppo, accompagnato dai maestri Enzo Bertocci e Roberto Petrini, è stato sostenuto nella trasferta da Clean Tech Studio di Cesare Moretti e DLP Termoidraulica di Marco e Rossano Dini. A Vecchiano era presente anche Andrea De Coro in qualità di ufficiale di gara.

«Questo traguardo premia l’impegno, la costanza e la passione negli allenamenti quotidiani dei nostri ragazzi», commenta il maestro Bertocci. «Con un gruppo di appena dieci atleti siamo riusciti a emergere come la prima società toscana nella categoria Esordienti, a conferma della qualità del lavoro di preparazione tecnica, atletica e caratteriale condotto dall’AKA Team Karate. Le sette qualificazioni per le finali nazionali forniranno ora una bella opportunità di crescita, formazione e confronto in cui proveremo a dar seguito a quanto di buono mostrato a livello regionale».