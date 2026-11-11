HomeCronacheSportKarate, l’AKA Team di Arezzo è la migliore società toscana tra gli...
Atleti dell’AKA Team Karate di Arezzo alla fase regionale Esordienti 2026 a Vecchiano
L’AKA Team Karate di Arezzo, prima società toscana tra gli Esordienti nella fase regionale di Vecchiano.

Karate, l’AKA Team di Arezzo è la migliore società toscana tra gli Esordienti

Quattro ori, un argento e tre bronzi a Vecchiano: primo posto fra 31 società e sette atleti qualificati ai campionati italiani di Vigevano.

Redazione
By Redazione

-

Redazione

Karate, l’AKA Team di Arezzo è la migliore società toscana tra gli Esordienti

Quattro ori, un argento e tre bronzi a Vecchiano: primo posto fra 31 società e sette atleti qualificati ai campionati italiani di Vigevano.

L’AKA Team Karate di Arezzo è la miglior società toscana nella categoria Esordienti. La conferma è arrivata dalla fase regionale di qualificazione ai campionati italiani di combattimento, disputata a Vecchiano, in provincia di Pisa, con la partecipazione di atleti e atlete nati nel 2013 e nel 2014.

Con quattro medaglie d’oro, una d’argento e tre di bronzo, la società aretina ha conquistato il primo posto nella classifica tra 31 squadre e ottenuto sette qualificazioni alle finali nazionali, in programma il 28 e 29 novembre a Vigevano.

I titoli regionali sono stati vinti da Mariafrancesca De Coro nei -45 kg, Denise Formichella nei +68 kg, Brando Maria Livi nei -53 kg e Alessio Mazzuoli nei -43 kg.

Alle finali nazionali accederanno anche Vittoria Farini, argento nei -40 kg, Sofia Galletti, bronzo nei -50 kg, e Luca Dini, bronzo nei -48 kg. Il terzo posto di Tommaso Arrigucci nei -53 kg non è invece bastato per ottenere il pass. Riccardo Batistini e Alessandro Niccolini hanno concluso al quinto posto nella categoria -58 kg.

Il gruppo, accompagnato dai maestri Enzo Bertocci e Roberto Petrini, è stato sostenuto nella trasferta da Clean Tech Studio di Cesare Moretti e DLP Termoidraulica di Marco e Rossano Dini. A Vecchiano era presente anche Andrea De Coro in qualità di ufficiale di gara.

«Questo traguardo premia l’impegno, la costanza e la passione negli allenamenti quotidiani dei nostri ragazzi», commenta il maestro Bertocci. «Con un gruppo di appena dieci atleti siamo riusciti a emergere come la prima società toscana nella categoria Esordienti, a conferma della qualità del lavoro di preparazione tecnica, atletica e caratteriale condotto dall’AKA Team Karate. Le sette qualificazioni per le finali nazionali forniranno ora una bella opportunità di crescita, formazione e confronto in cui proveremo a dar seguito a quanto di buono mostrato a livello regionale».

Da leggere sullo stesso argomento

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Articolo precedente
Allarme bomba nelle scuole di Arezzo: alunni evacuati, la mail minatoria raggiunge 300 istituti in Italia
Prossimo articolo
Arezzo, 70mila euro per fare festa. Ai senzatetto resta il Capodanno sotto le stelle
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.

Punture scelte

Monte San Savino punta sulla videosorveglianza: via libera al progetto in Prefettura

Redazione -
Approvato il potenziamento del sistema di controllo del territorio. Restano da conoscere costi, finanziamenti, numero di telecamere e tempi di realizzazione.

Il miracolo di Via Fiorentina: la rotonda immobile e la carica dei supermercati

Satira civica Botolo Ringhioso -

Corezzo, dove i tortelli alla lastra combattono lo spopolamento. E funzionano meglio dei convegni

Politica - Istituzioni - Società Redazione -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Da leggere

Dello stesso autore

L’Ortica punge gratis, ma mantenerla costa

Se questo articolo ti è piaciuto, irritato o almeno evitato cinque minuti di Facebook, puoi offrirci un caffè. Anche 3 euro aiutano L’Ortica a restare libera, indipendente e fastidiosa.

Offri un caffè all’Ortica ☕