San Donato, dopo il temporale spunta una fontana non prevista dal progetto

AREZZO – I temporali hanno colpito durante la notte, la pioggia è diminuita, ma all’ospedale San Donato l’acqua ha continuato a dare spettacolo.

Le fotografie inviate questa mattina alla redazione de L’Ortica mostrano una vistosa fuoriuscita d’acqua in un’area esterna del presidio ospedaliero aretino. Un getto abbondante, vicino alla base di un pilastro metallico e alla parete dell’edificio, che si riversa sulla pavimentazione.

Una specie di fontana improvvisata, senza inaugurazione, senza taglio del nastro e, soprattutto, senza che nessuno l’avesse richiesta.

Le immagini sono state scattate quando la fase più intensa del maltempo notturno era già passata. Resta da capire se l’acqua provenga da un sistema di raccolta e smaltimento delle piogge, da una tubazione o da un’altra causa.

È la seconda segnalazione che arriva a L’Ortica in poche ore e riguarda le strutture sanitarie aretine. Proprio questa mattina abbiamo raccontato la situazione al Consultorio di Arezzo, dove una lettrice ha fotografato secchi e protezioni improvvisate in un corridoio.

Due episodi diversi, senza un collegamento tecnico accertato, ma accomunati da una domanda piuttosto semplice: quando piove, le strutture sanitarie sono preparate a gestire l’acqua?

E non è la prima volta che il San Donato deve fare i conti con questi problemi. Lo scorso 3 giugno avevamo documentato infiltrazioni e sgocciolamenti all’interno dell’ospedale, dopo un violento temporale. Anche in quel caso erano intervenuti i tecnici e la direzione sanitaria.

Naturalmente, non possiamo affermare che gli episodi abbiano la stessa origine.

La domanda, questa volta, è semplice: quella fuoriuscita è il normale funzionamento di un impianto durante un evento meteorologico intenso oppure segnala un problema da risolvere?

Sarebbe utile che la Asl chiarisse l’origine del fenomeno, se siano necessari interventi e se la situazione abbia provocato disagi.

Nel frattempo, dopo i secchi al Consultorio, ecco la fontana al San Donato.

Ad Arezzo, almeno nelle strutture sanitarie, l’acqua sembra non mancare. Bisognerebbe soltanto convincerla a restare dove deve stare.

L’Ortica resta a disposizione per pubblicare eventuali chiarimenti della Asl Toscana Sud Est.