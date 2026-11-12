Allarme bomba, gli informatici indagano: il Misoginistan rischia di essere scoperto prima su Facebook che dalla Polizia Postale

Le mail minatorie alle scuole non si sono fermate all’11 novembre. Anche giovedì 12 novembre nuove segnalazioni hanno interessato Arezzo e la provincia: al liceo Redi gli studenti sono stati temporaneamente fatti uscire dalle aule durante i controlli, poi sono rientrati; a Badia Tedalda e Sestino l’attività didattica non si è interrotta. Sullo sfondo, nuove indicazioni nazionali per gestire gli allarmi. Intanto il caso Misoginistan ha aperto un secondo fronte. Non nelle aule, già finite al centro della cronaca, ma su Facebook, dove gli informatici hanno cominciato ad analizzare il messaggio come si fa con un reperto di laboratorio. Solo con molti più commenti e qualche inevitabile litigio.

Sulla pagina «Vita da informatici» è comparsa un’analisi attribuita al lettore Stefano Maria Marchetti. Sotto la lente ci sono il mittente apparentemente legato a un’università di Taiwan, la lista degli indirizzi scolastici, una casella di posta temporanea infilata fra i destinatari e l’italiano del messaggio, che sembra essere uscito da un traduttore automatico dopo una brutta giornata.

Secondo la ricostruzione proposta, dietro l’operazione potrebbe esserci qualcuno con conoscenze informatiche piuttosto elementari, capace di usare un account compromesso o di falsificare il mittente e di spedire messaggi in serie. L’autore dell’analisi ipotizza perfino il profilo di un giovane «script kiddie», uno smanettone che usa strumenti già pronti. Ma è lo stesso post ad avvertire: si tratta di ipotesi, non di una ricostruzione accertata.

È qui che comincia la parte più istruttiva. E, per il Forestiero, irresistibile.

Massimiliano Carta interviene per ricordare che vedere indirizzi nel campo «A» non prova affatto l’uso di uno script, così come una mail apparentemente partita da Taiwan non dimostra che chi l’ha spedita si trovasse a Taiwan. Senza le intestazioni complete del messaggio e i registri tecnici, osserva, attribuire strumenti, provenienza e identità all’autore significa tirare a indovinare. In sostanza: prima le prove, poi il romanzo di spionaggio.

Carta propone anche un esempio geografico: il mittente potrebbe trovarsi a Borgo a Buggiano. Peccato che lo collochi in Emilia-Romagna. Un altro commentatore lo corregge subito: Borgo a Buggiano è in Toscana. La cybersicurezza globale resta complicata, ma almeno la geografia della Valdinievole è salva.

Un altro utente, Luca Atella, aggiunge che per accedere da lontano a una casella di posta non serve necessariamente una VPN, se il servizio è normalmente raggiungibile da Internet. Nel frattempo, fra VPN, spoofing, SPF, DKIM e DMARC, il Forestiero è arrivato alla conclusione che forse il vero ordigno era il manuale delle sigle.

Poi c’è la misteriosa casella di posta temporanea presente nell’elenco dei destinatari. Per l’analisi iniziale sarebbe un «canarino», cioè un indirizzo utilizzato per verificare che le email arrivino. Per altri commentatori è soltanto una possibilità. Insomma, sul canarino nessun accordo: per qualcuno canta, per altri potrebbe essere entrato lì per caso.

Simone Pellacani sposta l’attenzione sulla sicurezza informatica delle istituzioni: alle aziende vengono richiesti standard sempre più impegnativi, osserva, ma anche scuole e ospedali devono poter contare su protezioni adeguate. Altri chiedono quanto un filtro antispam avrebbe effettivamente potuto evitare. Domanda legittima, risposta meno automatica di quanto sembri: filtrare un messaggio sospetto e valutare una minaccia alla sicurezza delle persone sono due problemi diversi.

Ed è il punto che nei commenti ricorda Valeria Giancipoli, che dice di lavorare nella scuola. Un dirigente ha la responsabilità di minori e personale e non può liquidare una minaccia solo perché è scritta male. Non è necessario credere all’esistenza del Misoginistan per prendere sul serio la sicurezza degli studenti.

Nel dibattito c’è spazio anche per ipotesi ben più ambiziose: qualcuno teme una prova generale di guerra ibrida, qualcuno sospetta una messinscena deliberatamente maldestra, altri vedono soltanto una provocazione a basso costo. Le ipotesi si moltiplicano, ma il materiale pubblicato non consente di scegliere con certezza una di queste spiegazioni.

Il fatto curioso è che la discussione più utile nasce proprio quando qualcuno frena gli entusiasmi investigativi. Un indirizzo sospetto non è una confessione, una sigla informatica non è una prova e un messaggio scritto da cani non garantisce che il pericolo possa essere ignorato.

Il Forestiero, intanto, ha imparato tre cose: che a Taiwan esistono le università, che Borgo a Buggiano è in Toscana e che su Facebook, quando un esperto scrive «non possiamo esserne certi», altri dieci sono già pronti a spiegargli perché hanno capito tutto.

Le indagini ufficiali seguiranno la loro strada. Quelle nei commenti, verosimilmente, arriveranno fino al prossimo aggiornamento di Windows.

Il Forestiero

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Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali e un dibattito pubblico. Le interpretazioni tecniche riportate sono ipotesi dei rispettivi autori, non conclusioni investigative accertate.